Důležité body proti regionálnímu rivalovi z Velkých Losin si v sobotu na svém hřišti zapsali fotbalisté Postřelmova. Potěšili tak většinu ze čtyř stovek diváků, kteří si našli cestu do ochozů tamního stadiónu.

Fotbalisté Postřelmova porazili v regionálním derby Velké Losiny. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Jasný výsledek 4:0 navíc pro domácí znamenal zatím nejvýraznější vítězství v letošním ročníku krajského přeboru.

„Konečně se nám podařilo dát více než jeden gól. Na naše poměry jsme byli dneska produktivní a proměnili většinu svých šancí,“ neskrýval spokojenost trenér Postřelmova Radim Netopil, jehož svěřenci tak odčinili nezdar z úvodního jarního kola, kdy těsně padli na půdě favorizovaného Bělotína.

Naopak tým z lázeňské obce nedokázal tentokrát navázat na minulou kanonádu proti Brodku, jemuž nasázel pět branek. Teď však vyšel v koncovce naprázdno.

„Výsledek určitě mrzí, ale daleko více mě trápí, že jsem při několika absencích dal šanci mladým hráčům, bohužel ji nedokázali chytit za pačesy, zkrátka mě nepřesvědčili a nadále budou muset na sobě pracovat,“ litoval losinský kouč Květoslav Pospíšil, který se v Postřelmově musel obejít bez bratrů Lucase a Huga Hegnerových či Lukáše Zajíce.

Domácí celek, který většinu času působil živějším dojmem, se ujal vedení po necelé půlhodině hry zásluhou Šincla a o deset minut později navýšil postřelmovský náskok pohotovou hlavičkou Janíček.

„Sice tam byly nějaké zahozené šance, ale v celkovém pohledu jsme byli agresivnější, běhavější a vytvořili si i více střeleckých pokusů než soupeř,“ konstatoval dále postřelmovský lodivod.

Jednoznačně klíčový okamžik celého sobotního klání se odehrál po hodině hry, když se po přihrávce Šinogla ocitl zcela sám před bránou hrdina minulého losinského zápasu Dominik Grézl, leč v jasné pozici napálil míč pouze do připraveného postřelmovského gólmana.

A jak už to bývá, opět se potvrdilo otřepané pravidlo nedáš, dostaneš a domácí z následného protiútoku přidali třetí trefu, zblízka v pádu se trefil Jan Nimrichtr. Stejný hráč navíc později z dorážky ještě upravil skóre do konečné podoby.

„V zápase bylo důležité, že jsme nejprve dvakrát ustáli velkou šanci soupeře a hned z protiútoku dokázali udeřit, byly to situace, kdy jsme odskočili na dva a potom na tři nula. Klukům musím poděkovat, jak k utkání přistoupili. Co si budeme povídat, ty derby zápasy jsou o poznání prestižnější a výhra v nich těší o to víc,“ dodal s úsměvem Radim Netopil.

„Domácí vyhráli zaslouženě, dobře bránili v bloku a měli nebezpečné brejky,“ uznal sportovně losinský trenér Květoslav Pospíšil.

„Rozhodla zmíněná situace, kdy jsme za stavu dva nula mohli jít do kontaktu, měli obrovskou šanci, tu jsme bohužel nedali, soupeř z protiútoku dal třetí gól a bylo po zápase,“ dodal smutně kouč hostů.

TJ Postřelmov – TJ Sokol Velké Losiny 4:0 (2:0)

Branky: 28. Šincl, 38. Janíček, 63. a 69. Nimrichtr. Rozhodčí: Winkler – Bašný, Jelínek. ŽK: Rýznar, Nimrichtr – Krňávek, Hilbert. Diváci: 400.

Postřelmov: Arbeit – Blaťák, Klos, Holan, Rýznar, Kupčík (64. Picka), Nýdecký, Nimrichtr, Šincl (76. Vykydal), Janíček (76. Lozyňskyj), Matura (76. Dus). Trenér: Radim Netopil.

Velké Losiny: Berka – Barčík, Zatloukal, Krňávek, Uvízl, Žák, Kubíček, Šinogl, Hilbert (66. Šimáček), Mátl, Šefraný (28. Grézl). Trenér: Květoslav Pospíšil.