„Chceme se zachránit, to je jasné, ale s kluky se nedíváme pod sebe. Věřím, že se můžeme měřit s týmy před námi a dostat se někam do poloviny tabulky. Vždy to ale také záleží na tom, jestli budou zdraví klíčoví hráči. Nám se to na podzim příliš nedařilo,“ řekl trenér Radim Netopil.

Jeho klíčovým hráčem je Jan Nimrichtr se zkušenostmi z divizního Šumperku. Právě on část podzimu promarodil, přesto je nejlepším střelcem týmu se čtyřmi brankami. „Kdyby odehrál všechno, tak jich má třeba osm a to už by bylo slušné. Navíc nastupoval ve středu pole, byl ve finální fázi, ale ne tolik v zakončení,“ odpověděl Netopil na otázku, zda věří, že tým najde střelce.

A právě Nimrichtrovi na míru se snažil upravit rozestavení. Posunul jej na hrot, kde se bude snažit uhrávat míče a doplní jej rychlonohý Miroslav Rýznar. „Změnili jsme rozestavení, abychom měli více ofenzivních hráčů nahoře. Chceme se prezentovat útočnějším fotbalem, který je pro diváky zajímavější,“ objasnil Netopil.

Zlepšení ofenzivy je zřejmé již z přípravných zápasů. Postřelmov se účastní zimního turnaje v Mohelnici, v jehož rámci porazil Moravskou Třebovou 5:2, 4:1 Loštice a 4:3 Mohelnici. Propadl však s Olešnicí 0:9.

„Tam to dopadlo katastrofálně. Nebyli jsme v ideální sestavě, ani já jsem nebyl přítomen. Co mám zprávy, tak jsme udělali hrubé chyby, bez nich mohl být výsledek jiný. Je to ostuda. Jinak ale dáváme více gólů, ale také nám to více hapruje v defenzivě,“ hodnotil Netopil. Jeho tým ještě čeká generálka s Litovlí.

Klub pak hlásí jeden odchod. David Šafář míří do Jestřebí. „Léta ho přemlouvali. Odvedl tady dobrou práci, za což mu děkujeme a je to pro nás oslabení,“ komentoval Netopil. Kvůli zdravotním problémům a následné operaci nezasáhne do jarní části ani Karel Špička.

Naopak Postřelmov dotahuje dva příchody. Z Troubelic hrajících I. A třídu ofenzivního Jaroslava Janíčka a také gólmana, který prošel divizním Šumperkem a naposledy působil v Rapotíně Ladislava Maxe. Na tomto postu tak bude mít tým přetlak. „Ale máme dva týmy, takže se budou nějak točit. Někdo může odejít na hostování, ale s tím spíš nepočítám,“ přiblížil kouč.

Na úvod pak Postřelmov čeká náročný los. V úvodních sedmi kolech se představí na půdě druhého Bělotína, čtvrtého Rapotína, třetích Želatovic a prvního Medlova. „Měli jsme to tak i na podzim a nezhroutili jsme se z toho. Sehráli jsme s favority dobré zápasy, věřím, že nějaké body můžeme uhrát. Navíc teď máme doma přijatelnější soupeře a tam se od nás čekají body,“ sdělil Netopil.