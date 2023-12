„Na začátku jsem si přál třináct bodů, ale po úvodu jsem věděl, že to bude těžké,“ hodnotil Gallo. Start soutěže měl totiž Tatran hrůzostrašný. První čtyři zápasy totiž jasně prohrál - Čechovice (1:5), Želatovice (0:5), Konice (0:2) a Medlov (0:7).

„Bylo to kvalitou soupeřů. S Čechovicemi to bylo vyrovnané, ale vyplatil nás Honza Šteigl a my jsme neproměňovali šance. Želatovice jsou fotbalově jinde a s Medlovem jsme nebyli jediný, kteří od něj dostali hodně gólů,“ popisoval Gallo.

Potom ale přišlo povedené září a začátek října, kde Litovel posbírala všechny své body. Porazila Bohuňovice, Určice, Dolany a remizovala s Postřelmovem. „Tohle byl dobrý úsek,“ uznal Gallo.

V závěru však už jeho tým další body nezískal. „S některými zápasy jsem byl spokojený, kluci to odedřeli, odjezdili, ale pak to byl soupeř nad naše síly technicky i fotbalově jako Brodek, Bělotín, Lipová. Jsem ale zklamaný s přístupem k utkání proti Velkým Losinám a Zábřehu. Říkal jsem si, že bychom mohli ještě něco uhrát, ale body jsme soupeřům odevzdali a ti nemuseli vyvinout žádné velké úsilí, aby nás porazili,“ litoval Gallo.

Po polovině soutěže je tak Litovel poslední, ale má stejně bodů jako předposlední Bohuňovice a bod ztrácí na čtrnácté Určice. „Je tedy pořád o co hrát. To jsem si přál,“ prozradil Gallo.

I přes ne úplně povedené výsledky však našel trenér na půl roce také pozitiva. „Povedl se nám příchod Dana Hrazdila z Uničova. Pozitivem je také Jáchym Fidler, který odehrál drtivou většinu zápasů. Škoda ještě, že Šlégla limituje práce a nestíhá moc tréninky. Celkově jádro kabiny jako Pavel Kvapil, Peťa Dragon, Radek Bednář či Martin Jindra není špatné a je fajn s kluky pracovat. I kvůli nim bych si přál, aby zažili nějakou fotbalovou radost,“ vypočítával Gallo.

„Celkově mám ale rozporuplné pocity, protože pár klukům na Litovli záleží, ale přijde mi, že dalším je to jedno. Některým potom na klubu záleží, ale výkonnostně nejsou ještě na takové úrovni, aby zvládli krajský přebor,“ dodal Gallo.

I proto by chtěl tým posílit. „Něco máme nachystané, chtěli bychom na třech až čtyřech postech posílit. Pracujeme na tom. O některých hráčích už víme, ale zatím nebudu jmenovat,“ sdělil Gallo.

Příchody by tak mohly vyřešit problémy v obraně i útoku, jelikož deset vstřelených a 43 inkasovaných branek v patnácti zápasech není ideální stav. „Je to všechno se vším. Když se podívám zpětně, tak se sestava pořád točila. Celkově je naše technická stránka na horší úrovni než v jiných týmech. Musíme zlepšit fyzičku, sílu a bojovnost. Proto tam byly zápasy, do kterých jsme šli s tím, že víme, že nechceme dostat moc,“ uznal Ladislav Gallo.

„Chceme, aby krajský přebor v Litovli zůstal, uděláme pro to maximum,“ uzavřel.