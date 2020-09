Na novosadském hřišti bylo rozhodnuto v podstatě již po poločase. V rozmezí deváté a třiačtyřicáté minuty se postupně trefili kapitán Milan Novotný, Jan Šuba, Adam Andreev a Jan Blaha.

„Bohužel rozhodla nechuť našich hráčů podstoupit jakoukoliv zátěž. Z tohoto důvodu jsme inkasovali laciné góly,“ řekl bez jakýchkoli vytáček beňovský trenér Pavel Hošek.

Novosadská herní převaha pokračovala i po půli. Na hostech sice bylo vidět, že by nepříznivý výsledek rádi alespoň kosmeticky zmírnili, rozdíl v úrovni hry obou soupeřů byl ale obrovský.

„Jsem velice spokojen. Dali jsme šest gólů a soupeře jsme téměř k ničemu nepustili. Jelikož Beňov disponuje kvalitním kádrem a pohybuje se na vysokých příčkách, museli jsme se na zápas pořádně připravit a to se nám vyplatilo,“ pochvaloval si kouč Nových Sadů B Miroslav Lojka.

Beňovské trápení potom ještě domácí prohloubili dalšími zásahy Novotného a Andreeva.

Trenér Lojka se momentálně může spoléhat na hráče, kteří mají odkopáno několik sezon za novosadské áčko.

„V našich řadách nyní působí velká část kluků, kteří mají za sebou desítky odehraných zápasů v divizi. Nebojím se proto, že by jim vysoké vítězství mohlo nějakým způsobem stoupnout do hlavy a do budoucna negativně ovlivnit jejich hru. Jsme nyní v situaci, kdy máme po šesti zápasech dvanáct bodů a můžeme hrát naprosto v klidu,“ pochvaloval si Lojka dobrý vstup do sezony.

Trenér hostů z Beňova rozhovor i přes vysokou prohru zakončil v pozitivním světle.

„Tento zápas by pro nás mohl posloužit jako taková facka, která by nám do další fáze sezony mohla sloužit ku prospěchu. V dalších zápasech musíme jednoznačně zvýšit bojovnost a hrát více srdcem,“ řekl.

Novosadští se díky tomuto vítězství na svého soupeře bodově dotáhli a nyní jim patří třetí příčka. Beňovští jsou o skóre čtvrtí.

FK Nové Sady B – FC Beňov 6:0 (4:0)

Branky: 9. a 73. Novotný, 31. a 76. Andreev, 14. Šuba, 43. Blaha. Rozhodčí: Šebesta – Chládek, Doležal. ŽK: Hrabal, Kytlica (oba Beňov). Diváci: 65.

Nové Sady B: Šupola – Dokoupil (64.Steklý), Kopp, Smrček, Hodis, Novotný (76. Kubáček), Andreev, Blaha, Ďuríček (53. T. Škrabal), Šuba (Repčík), Nguyen. Trenér: Miroslav Lojka.

Beňov: Judas – Cagášek, Zbořilák, Hrabal (69. Schlehr), Vyhňák (46. Václavíček), Pelikán, Navrátil, Janalík, Chuda (81. Nesňal), Kytlica, Dýčka. Trenér: Pavel Hošek.

DAVID KUBATÍK