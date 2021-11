„Chlapi onemocněli a mladí z béčka, které hrálo na druhý den, jet nechtěli, tak jsem se rozhodl, že je ve štychu nenechám,“ hlásil Poláček, který padesátku oslavil v květnu.

Velký fotbal už nehraje tři roky, kdy uzavřel i kapitolu v béčku, kde jinak hrávají pravidelně jeho synové. „Jeden byl ale na dovolené a druhý studuje v Praze, takže tady taky nebyl. Nejeli ani další mladí kluci z béčka, tak jsem to vzal,“ pokrčil rameny.

A vlétl do toho z voleje. „Bez tréninku. Udržuju se malou kopanou, abych měl aspoň nějaký pohyb, jinak se už rozpadám,“ smál se.

Úplně do smíchu mu nebylo, když mu v Rapotíně trenér Lukášek oznámil, že nastoupí v základní jedenáctce. „Původní domluva tedy byla, že půjdu na lavičku a případně vypomůžu jako náhradník. Trenér ale na mě hned vyhukl, že jdu do základu. Sice jsem se bránil, ale tvrdil, že už to má napsané, tak jsem musel,“ prozradil Poláček, který během aktivní kariéry hrál krajský přebor několik let v Bělkovicích, Dolanech či Hodolanech. „Za Bohuňovice jsem začal hrát, když jsme se sem přestěhovali. Ani nevím, kolik je to let. Asi nějakých patnáct,“ řekl.

A s vlastním výkonem byl vcelku spokojen. Na hřišti vydržel přes hodinu. „Měl jsem za úkol hlavně udržet balony a sklepávat. Nechodil jsem úplně do všeho, ale jinak jsem byl celkem překvapený, jak jsem do toho vlétl,“ popsal bohuňovický fotbalista, který v zápase vstřelil jediný gól svého týmu, když vyrovnával na 1:1.

„Gól byla už jenom třešnička na dortu. Bylo to po naší střele do tyče, já jsem to napálil nejdřív pravou, což mi zblokovali, ale pak levou už jsem to dal k tyčce,“ řekl Poláček.

„Výsledek 4:1 vypadá jednoznačně, ale poločas byl 1:1, navíc jsme nedali penaltu. Mohli jsme podle mě i vyhrát. Kdyby kluci byli v plné síle, tak určitě. Vypadlo pět hráčů ze základu,“ dodal

Zápisné za první gól po návratu jej prý už v jeho věku nečeká. „To si nikdo říct nedovolil, to bych jim dal. Trochu si ze mě samozřejmě utahovali, ale tohle určitě platit nebudu,“ rozesmál se.

Výpomoc podle něj navíc byla stoprocentně jednorázová. „Hned jsem hlásil, že příště jedu pryč,“ culil se. Když o víkendu v posledním kole Bohuňovice hrály s Mohelnicí, byl u toho. I když jen jako vedoucí mužstva. Na hřišti se už proháněl člen mladší generace – synátor Jakub.