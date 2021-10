Fotbalisté Šternberka v předešlých dvou duelech prohráli na penalty, tentokrát v Brodku u Přerova bodovali naplno, a to i přes to, že dohrávali posledních dvacet minut v deseti.

Patrik Hustý (ve žlutém) vstřelil úvodní gól zápasu. | Foto: Jan Teimer

Šternberk přijížděl jako lídr krajského přeboru do Brodku v roli favorita. A to prokazoval i v první půl hodině hry. „Hráli jsme to, co jsme si řekli a měli jsme několik šancí, které jsme ale nedotáhli do konce,“ hodnotil hostující kouč Ivo Lošťák.