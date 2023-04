Lídři I. B třídy, skupiny B z Hodolan sice své první jarní domácí utkání na hřišti šternberské rezervy zvládli, v premiéře před domácími fanoušky už ale prohráli. V zápase proti Mostkovicím dojeli na jak na špatnou produktivitu, tak v závěru i na nedostatečnou fyzičku. Jediný, kdo tak mohl být relativně spokojen, byl 39letý Milan Zemánek. Borec, který po pěti letech znovu začal hrát fotbal a v zimě se tak stal klubovou posilou, se v novém působišti uvedl opravdu ve velkém stylu. Dvěma góly za áčko a jedním za béčko.

Milan Zemánek | Foto: Deník/David Kubatík

„V prvním poločase jsme vůbec nehráli dobře. Zaostávali jsme hlavně po taktické stránce. Dále jsme vůbec nedostupovali hráče a z toho pramenily dva inkasované góly," říkal po nezvládnutém zápase jediný střelec v černo-bílém dresu.

Ten se po svém návratu k fotbalu trefil do sítě soupeřů již potřetí, z toho dvakrát za hodolanské áčko. Nejdříve již ve čtvrté minutě otevřel skóre ve Šternberku proti tamnímu béčku při výhře 2:1, poté jedním gólem dopomohl pro změnu zase hodolanskému béčku k výhře 3:2 na půdě Sokolu Náklo a teď tedy dal po rohu Olomoučanům naději, která však zůstala nenaplněna.

„Nebyla to jen má zásluha. Musím říci, že to Ota Košta trefil z rohu parádně. Já už si pak jenom vyskočil a přesně trefil. Pro brankáře už byl ten míč najednou nechytatelný," popisoval.

„Spokojený být ale moc nemohu. Pokud by můj gól pomohl mužstvu, tak je to v pořádku, ale pokud takhle ledabyle prohrajeme, tak ten gól prostě a jednoduše nestačil. Samozřejmě mě to potěšilo ve chvíli, kdy jsem ho dal, ale teď už je to jedno," krčil rameny.

Co si ale Zemánek vynachválit rozhodně nemůže, jsou skvělí hodolanští fanoušci. Ti, jak už je jejich zvykem, znovu na slušně zaplněném stadionu předvedli, že kvalitní support není výsadou pouze obřích stadionů, ale dá se bez problémů vytvořit i na té nejnižší krajské úrovni.

„Fanoušci byli opravdu výborní. Ostatně jako vždycky. I proto jsem tu šel. V podstatě mě to na stará kolena donutilo po pěti letech znovu začít makat a hrát fotbal," pochvaluje si.

Příští zápas bude pro Hodolanské speciální. Čeká je totiž místní derby na hřišti Černovíru, které je vyhlášené zejména vynikající atmosférou, která je skoro zpestřena různými chorey či dokonce pyrotechnickými prvky.

Při posledním měření sil v Hodolanech dokonce musel domácí tým zaplatit pokutu, na kterou se mu však složili fanoušci jak jednoho, tak i druhého celku.

„Těším se na to moc. Mám tam spoustu kamarádů, takže to bude určitě velice vyhecovaný zápas. Snad každý z týmu tam někoho zná. A stejně to mají i Černovírští. Vím, že tam bude vynikající atmosféra a věřím, že předvedeme i dobrý fotbal.