Také Olešnice měla příležitosti se prosadit. V největší šanci vychytal Petra Čikla brankář Kamisch. Ten pak ale zaváhal při výběhu, stihl se sice vrátit, ale Krč z hraničního ofsajdového postavení snížil. Ve 39. minutě navíc proměnil penaltu domácí kapitán Lukáš Heinz a bylo vyrovnáno.

Po změně stran se nechal během pěti minut za dva fauly vyloučit medlovský Jiří Kasal a hosté hráli od 67. minuty v deseti.

„Nás může mrzet, že jsme přišli o dvoubrankové vedení ještě v prvním poločase a také vyloučení našeho hráče dvacet pět minut před koncem. Paradoxně jsme se dostali do dvou šancí, ale jednou Michalíka vychytal domácí brankář, poté Skřebský přestřelil. Oba týmy chtěly vyhrát, což přispělo k atraktivitě duelu,“ řekl lodivod Uničova B Bruno Nezval.

Nicméně hosté se prosadili i v oslabení. V 73. minutě po faulu na Michalika proměnil penaltu se štěstím Patrik Kasal.

Penalta Patrika Kasala v utkání Olešnice - Uničov B | Video: Lukáš Klaban

Nicméně o vítěznou branku nešlo. Deset minut před koncem se trefil střelou zpoza vápna Petr Čikl, který v minulosti půl roku v Medlově působil.

V úplně poslední minutě pak viděl druhou žlutou kartu v utkání Lukáš Heinz a síly na hřišti se vyrovnaly. Nicméně po nařízeném přímém kopu sudí utkání ukončil a oba týmy se tak rozešly smírně 3:3.

„Mám smíšené pocity po konci utkání. Třikrát jsme vedli, soupeř vždy dokázal odpovědět. Úvodních dvacet minut jsme byli aktivní, vedli jsme o dvě branky, mohli jsme dát i třetí, to by byl zřejmě klíčový moment zápasu. Hrál se dobrý fotbal z obou stran, mužstva ukázala svoji sílu, hlavně do ofenzivy. Nechyběli tomu emoce, góly, karty, dobrá kulisa. Takže pro oko diváka to byl dobrý zápas,“ hodnotil uničovský trenér Bruno Nezval.

„Jsme s bodem spokojeni, protože jsme po dvaceti minutách prohrávali 0:2. Měli jsme nějaké šance a podařilo se nám vyrovnat. Soupeř hrál potom o deseti, přesto jsme překvapivě prohrávali 2:3. Myslím, že nakonec zasloužená remíza. Je škoda, že byl na konci vyloučen také náš hráč. V utkání se docela jiskřilo,“ hodnotil duel domácí kouč Alexander Bokij.

„Škoda branek, které jsme inkasovali, mohli jsme tomu zabránit a vyřešit situace lépe. Bohužel se stalo. Ukázali jsme sílu, stejně jako domácí tým,“ uzavřel Bruno Nezval.

Už ve středu v 16 hodin béčko Uničova přivítá v dohrávce odloženého 7. kola Mohelnici.

1. FC Olešnice u Bouzova - SK Uničov B 3:3 (2:2)

Branky: 31. Krč, 39. z pen. L. Heinz, 80. P. Čikl - 3. Trefil, 19. J. Kasal, 73, P. Kasal.

Rozhodčí: Aberle - Svoboda, Kreif. ŽK: Krč, Malínek, P. Heinz, L. Heinz - Bartoněk, Cikryt, Kamisch, J. Kasal. ČK: 90. L. Heinz - 67. J. Kasal. Diváci: 250.

Olešnice: Snášel - P. Čikl, Juráš, P. Heinz (82. Kvapil), Zapletal, Krč, Tögel, Malínek (57. D. Čikl), Kocourek, Olejník, L. Heinz. Trenér: Alexander Bokij.

Uničov B: Kamisch - Šembera, Třeštík, J. Kasal, Bartoněk, Cikryt (89. Mikuta), Skřebský, Michalik, Habáň, P. Kasal (82. Muzikant), Trefil. Trenér: Bruno Nezval.