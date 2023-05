Ač v zápase on ani nikdo z jeho spoluhráčů gól nedal, byl černovírský kapitán Petr Vyroubal ve velmi dobré náladě. Na jednu stranu z toho, že s hodolanským favoritem dokázal jeho celek uhrát cenný bod, zejména však ale kvůli neskutečné atmosféře, kterou dokázali vytvořit fanoušci na stadionu.

Petr Vyroubal (vpravo) přišel po zápase zatleskat i fanouškům hostů | Foto: Deník/David Kubatík

„Přišlo hodně lidí, kteří vytvořili parádní kulisu. Akorát tomu bohužel chyběly góly. Bylo to svázané utkání a obě strany čekaly na nějakou chybu soupeře. Jak Hodolany, tak i my jsme ale žádnou neudělali, a tak to holt skončilo 0:0," popsal jednoduše průběh zápasu černovírský kapitán Petr Vyroubal, který absolvoval na hřišti celý zápasový čas.

Celý zápas provázela naprosto parádní atmosféra produkovaná oběma fanouškovskými sektory. Ty se mezi sebou přeřvávaly a taktéž se navzájem trumfovaly v tom, kdo vytvoří lepší vizuální kulisu.

Na řadu tak kromě klasických vlajek a bubnů přišly i barevné balónky na obou stranách, celosektorová plachta na straně domácích či pláštěnky v jednotné barvě na straně hostů. Obě strany pak také po konci zápasu notně přitopily pod kotlem pomocí pyrotechniky.

„Hrálo se mi výborně. Na tuto úroveň se jednalo o nevídanou záležitost. Je mi ctí, že jsem si v něčem takovém mohl zahrát. Jak tábor hostů, tak samozřejmě i ten náš vytvořil výbornou atmosféru," pochvaloval si.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Škodou bylo pouze to, že kromě nevstřelené branky nepřišla ani na jedné straně alespoň nějaká výraznější gólová příležitost. A to i přes nespornou bojovnost všech hráčů na hřišti.

„Nemohu mluvit za hosty, ale z naší strany tomu prostě a jednoduše chyběla finální část. Vždy jsme došli jenom po vápno a potom už jsme nebyli schopni tu akci zakončit. Ať už individuální akcí nebo chytrou souhrou," lomil rukama.

Černovíru se na jaře daří. Z šesti zápasů ještě neprohrál a získal deset bodů za dvě výhry a čtyři remízy. Z míst, kde to slušně řečeno zavánělo sestupovými starostmi, se tak vyšvihl na aktuální deváté místo. A tento 34letý borec je přesvědčen, že tím to rozhodně ještě nekončí.

„Určitě nám ta energie z dneška může pomoci i do dalších zápasů. Navíc teď máme opravdu super partu a jsme poměrně na vlně. Na jaře jsme ještě neprohráli, máme plný manšaft kluků, kteří chtějí hrát fotbal a trénujeme dvakrát týdně. A i bod s papírovým favoritem z Hodolan je více než dobrý," uzavřel Petr Vyroubal.