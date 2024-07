Do nového ročníku však Paseka půjde bez dvou hráčů, kteří nastupovali od začátků zápasů. Jedná se o obránce Martina Pirucha a také Šimona Boxana, který do Paseky zamířil teprve v zimě z Medlova. Oba míří shodně do Újezda u Uničova, který postoupil do olomouckého okresního přeboru po ovládnutí III. třídy. Oba tak jdou o dvě soutěže níž.

Dalším, kdo odešel do nižší soutěže, je Radim Krejčí, který bude nově oblékat dres Hraničných Petrovic, které hrají III. třídu.

Paseka prozatím nikoho nepřivedla. Mluvilo se o zájmu o Kamila Vaňka ze Střelic, ten ale v Sokolu zůstává, navíc je momentálně zraněný. Posilou by tak měl být Michal Buchta, který půl roku nehrál. Do zápasů by pak nově měl naskakovat také Patrik Mlčoch.