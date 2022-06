Nejprve se prosadil z přímého kopu z dvaceti metrů střelou na stranu gólmana, následně si našel odražený míč na hranici penalty a propálil vše, co mu stálo v cestě a všechno dokončil gólem z rohového kopu, který zakroutil přímo do brány a míč propadl za čáru.

„To bylo zvláštní, protože jsme ani nevěděli, jestli to je gól, takže jsem ani nevěděl jestli a jak se radovat. Měl jsem ale velkou radost, protože hattrick jsem dal v mužích jen jeden, a to tak čtyři roky zpět,“ popisoval Kučera, který to má z domu na hřiště v Pasece asi sto metrů.

Ohlasy z I. A: Troubelice si vyšláply na Maletín, Postřelmov padl

To ale ještě nevěděl, že jeho představení úplně šťastně neskončí. Hosté totiž stav otočili na 6:3 a Kučeru navíc zastínil Miroslav Fišara, který dal tři góly během osmi minut! „Zrovna tento hráč nám dává ve vzájemných duelech branky často. Asi mě předčil, protože jeho góly alespoň k něčemu byly a vyhráli. Ty moje byly pro nic,“ litoval Kučera.

Ten ještě šest minut před koncem svým čtvrtým gólem v utkání upravil skóre na konečných 5:7.

„Nikdy jsem v mužích takovou přestřelku nezažil. Byl to zápas dvou nejhorších obran v soutěži. Není ani možné, co tam bylo za chyby,“ popisoval Kučera, pro nějž to byl nejlepší zápas v sezoně - tedy alespoň co se produktivity týče.

V dosavadních 22 startech dal totiž pouze dva góly a v neděli hned čtyři. „Je to pro mě překvapení. Povedlo se mi to snad naposledy v žácích. Střelci jsou u nás jiní, takže jsem za to rád, i když bych to jednoznačně vyměnil za body,“ přiblížil pasecký odchovanec.

OBRAZEM: Vládci okresu! Hodolany oslavily postup sedmičkou

„Takhle se mě po zápase ptali, jaké to je dát čtyři góly a stejně prohrát. Nevěděl jsem, co odpovědět a domů jsem šel se sklopenou hlavou,“ smutnil srdcař, kterého občas zahlédnete také na sekačce, jak připravuje trávník na nedělní špíl.

A ač se prohrálo, tak pravděpodobně bude tlak ze strany spoluhráčů, aby přispěl do šatny nějakým likérem. „Jsem pokladník, tak bych asi měl jít příkladem, ale v pokutách je flaška jen za hattrick, tak to zkusím ukecat, že to nebyl hattrick, ale čtyři góly,“ smál se na závěr.