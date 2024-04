„Věděli jsme, že to nebude lehký zápas, protože mezi námi a Libinou byl rozdíl pouze tří bodů. Zároveň jsme měli v hlavách, že na podzim nebyl náš zápas s nimi úplně ideální,“ narážel tento 23letý borec na zápas čtvrtého kola, kdy Náměšť podlehla soupeři z Šumperska hrozivým poměrem 0:8. „Nyní ale sklízíme ovoce vydřené přípravy, bez ohledu na soupeře se snažíme hrát to, co chceme a zatím nám to vychází. Samozřejmě trochu i díky štěstí,“ dodal ale už spokojeně.

„Je to zatím super, ale snažíme se na to nemyslet a jít krok po kroku. Přece jen, je nás do bojů o záchranu stále namočených celkem dost a stále je ještě dost zápasů, které musíme zvládnout, před námi,“ varuje Řípa a pokračuje: „Za naším vzestupem stojí příchod trenéra Hrubého, který přivedl i nové hráče. Navíc zapojujeme i dorostence, což tady chybělo. Začali jsme také chodit na tréninky ve větších počtech a ty tak získaly kvalitu. To všechno zvyšuje i naši chuť do fotbalu.“

Konečně se diváci baví

Jak ale následně tento borec přiznává, výsledky nebyly úplně tou top prioritou, kterou si Náměšťští v zimních měsících stanovili. Klub se totiž v té době po všech stránkách vůbec nenacházel v situaci, která by se dala označit za dobrou a nutností bylo mužský fotbal vůbec nakopnout, aby v obci neumřel úplně. A to bez ohledu na to, zda bude tým i nadále v I. A třídě, nebo nakonec skončí ještě o úroveň níže.

„Šlo prostě o to, abychom si ten fotbal začali znovu užívat a hrát také trošku pro diváky, protože v posledních letech se na to prostě moc dívat nedalo. A už za tu krátkou chvíli jde poznat, že se nám to daří. Dříve totiž na nás chodilo lidí podstatně méně a i ze hřiště bylo cítit, že je pro ně sledování naší hry spíše utrpením,“ vysvětluje borec, který v aktuální sezoně na své konto přidal šest přesných zásahů. O tomto číslu sice říká, že není úplně špatné, avšak mohlo být výrazně lepší, protože na podzim nedokázal, v rámci celotýmového trápení, proměnit hned tři pokutové kopy.

Pivín má kvalitu, ale my také

První velký test náměšťského vzestupu ale přijde až tuto sobotu, kdy se Hrubého svěřenci vydají na hřiště nováčka a jednoho z největších překvapení soutěže z Pivína. Tamní celek v celém dosavadním průběhu prohrál jen dvakrát a s 35 body se drží na parádním třetím místě pouze bod za druhou Pasekou.

„Snažíme se pořád jít zápas od zápasu bez ohledu na to, proti komu hrajeme a víme, že v této soutěži je v podstatě hratelný každý. O dost těžší je to jen s Olešnicí. Samozřejmě víme, že Pivín má hodně kvalitní hráče, ale to my máme také. Budeme se tedy znovu snažit držet své hry, předvést co nejlepší výkon a uvidíme, jak to dopadne,“ uzavřel Jakub Řípa na vítězné a optimistické vlně.