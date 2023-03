Dolany - V. Losiny 1:1

Branky: 17. Kročil - 13. Jurka.

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „Chtěli jsme hrát zezadu ze zabezpečené obrany a chodit do brejků. Prvních deset minut se týmy oťukávaly a potom jsme inkasovali po centru z levé strany. Nemohli jsme se dostat do hry, ale relativně brzy se nám podařilo vyrovnat s přispěním terénu, kdy střela ze šestnáctky přeskočila gólmanovi ruce. To nás trošku nakoplo, začali jsme více kombinovat a dostávat se do hry. Ale potom nás srazilo vyloučení Kaluži, který zbytečně oplácel po standardní situaci a zase jsme museli do bloku. Do druhé půle jsme to museli přeskupit a s přispěním Davida Urbáška, který toho dost pochytal, jsme uhráli bod, který bereme. Do 65. minuty, dokud měli kluci síly, jsme dokázali se soupeřem běhat, ale měl rychlý kvalitní přechod do útoku, dostali jsme gól po ofsajdu a i se štěstím jsme to dohráli. Kluci ale makali na sto procent.“