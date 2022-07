Olešnice sice nahrála o tři body (53) více než ve skupině B Kostelec na Hané (50), jenže ten odehrál kvůli odhlášení Kojetína o dva zápasy méně a body se tak přepočítávaly do koeficientu. Ten měl lepší právě Kostelec (2,083 - 2, 038). Olešnici tak chyběly dva body na posun do vyšší soutěže. Místo ní si ji však zahraje Kostelec na Hané.

„Je škoda, že nám to takhle uteklo mezi prsty. Určitě bychom postup přijali. Říkal jsem klukům, pojďme skončit na druhém místě, protože se mluvilo o Bohuňovicích, Lutínu, Litovli, že to nepřihlásí… Kabinu i mě mrzí, že kluci, kteří na jaře slíbili pomoc, nepomohli a pořád se nějak vymlouvali. Zase se ale ohráli dorostenci, které jsme v některých zápasech používali,“ popisoval trenér Olešnice Ladislav Gallo.

Ten také litoval několika dobře rozehraných duelů, které však jeho tým kvůli různým absencím nedokázal dotáhnout do vítězného konce. „Třeba poslední zápas v Bělkovicích jsme o poločase vedli 2:0, ale padli jsme na penalty. Bylo tam více podobných zápasů, ale buď jsme nedali šance nebo jsme začali být nervózní a chyběla nám zkušenost,“ pokračoval Gallo.

I proto v klubu skončil například Martin Kováč. „Odehrál snad jediný zápas, což mě zklamalo,“ objasnil Gallo.

Na novou sezonu opět v I. A třídě, skupině A se začala Olešnice připravovat 12. července. K dispozici by pak měl mít kouč některé nové hráče. Dres Olešnice by měli nově oblékat David Čep, Patrik Kutra či Jakub Leibner. „U Čepa víme, že je kvalitní obránce. Patrik Kutra má bohužel problémy se zády a uvidíme, jestli nám na podzim pomůže. Jakub Leibner je odchovanec, který se vrátil,“ okomentoval krátce Gallo.

Ve hře je pak také návrat Dominika Zapletala, který by v týmu rozšířil rodinný klan. „Ještě to není dojednané a je to na něm. Ale zahrál by si s tátou Radkem a svým bráchou Patrikem. U Patrika doufáme, že nám vydrží zdraví a snad se vrátí po zranění také Franta Mayer s Tomášem Pecháčkem,“ popisoval Gallo.

Největší problém tak hlásí kádr v bráně. Dosavadní jednička Michal Snášel totiž odešel do Konice, která postoupila do krajského přeboru. Tím vznikla nepříjemnost, protože jediným brankářem zůstal Martin Slavíček, který ještě v minulé sezoně nastupoval v olomoucké III. třídě za Bouzov, který se ještě před losovacím aktivem spojil s Olešnicí u Bouzova a bude nastupovat pod její hlavičkou jako béčko.

„Za Michala zatím náhradu nemáme. Měli jsme rozjednaných asi šest gólmanů, byli to kvalitní kluci a měli nejprve velký zájem, pak se ale už neozvali nebo měli zdravotní problémy. Teď máme rozjednané další dva,“ přiblížil Gallo.

Úvodní přípravné duely tak Olešnice odehrála bez své jedničky - s Mohelnicí (0:1), Lošticemi (6:0) a Rapotínem (4:3). Ještě před startem soutěže je pak čeká o víkendu turnaj v Maletíně.

„Strach, že bychom brankáře nesehnali nemám,“ dodal kouč.

I přes prozatímní absenci gólmana však má Olešnice opět vysoké ambice. „Pokud budou všichni v pořádku, tak máme kádr na to, abychom bojovali o špici I. A třídy. Můžeme se porvat i o postup, ale je to jen na hráčích. Když budou chtít, tak s nimi budu klidně čtyřikrát týdně na hřišti. Talent na to mají, ale kolem je ta práce. Šikovných kluků je hodně, soutěž je vyrovnaná a soupeře můžete předčít hlavně fyzičkou či standardkami, což nejde rozvíjet, když přijde borec jednou týdně na trénink. Je ale škoda, že to nevyšlo už teď protože si myslím, že bychom v krajském přeboru ostudu nedělali,“ uzavřel Ladislav Gallo.