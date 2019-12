„Po podzimu panuje velká spokojenost, postoupili jsme v MOL Cupu, což byl velký úspěch a pocta pro amatérský fotbal,“ začal hodnocení trenér Olešnice Ladislav Gallo, který připomněl jízdu týmu v poháru, kde si vyšlápl na Nové Sady, Otrokovice a padl až s prvoligovou Opavou.

Toto tažení si ale vybralo svoji daň, protože mělo vliv na výsledky jeho svěřenců v mistrovské soutěži. „Trošku jsme se hledali, přišla také zranění a nějaké dovolené. Potom jsme se ale nastartovali a soupeři naštěstí také ztráceli,“ pokračoval Gallo.

Do jarní fáze půjde celek z vesnice nedaleko hradu Bouzova se změnami.

V klubu skončil sedmatřicetiletý Miroslav Knápek, který vstřelil na podzim sedm branek a společně s dvěma dalšími spoluhráči je nejlepším střelcem týmu. „Je to pořád nadstandardní hráč, ale dojížděl z daleka, tak jsme se dohodli na konci. Máme do útoku mladého Martina Kováče, kterému by se tak mohlo udělat více prostoru,“ komentoval rozhodnutí kouč Olešnice Gallo.

Omlazování kádru

Potvrdil také, že skončí ještě jeden ze zkušených hráčů. Jméno ale zatím prozradit nechtěl. „Ještě jsem s ním nemluvil, tak nechci, aby se to dozvěděl přes noviny.“

Tyto tahy naznačují omlazení kádru, se kterým vyrukuje favorit do jarních bojů. Přijít by měli tři mladí hráči a jeden zkušený. „Děláme kroky k omlazení mužstva, ne k tomu, že za každou cenu musíme postoupit. Chtěli bychom nahoru, ale když nepostoupíme, tak to nebude tragédie. Větším cílem je zabudování mladých hráčů,“ překvapil Gallo.

Olešnice je totiž dlouhodobě vnímána jako mimořádně ambiciozní celek.

„Diváci chodí na kvalitní fotbal, který chceme hrát, ale vždycky to musí být okořeněné nějakými domácími hráči. Ti ostatní, kteří tady mají vytvořené výborné podmínky, si toho musejí vážit a zasloužit si to tím, že budou tým táhnout a předávat zkušenosti mladším.“

Do zimní přípravy by se mělo zapojit třiadvacet hráčů s tím, že v kádru jich zůstane pro sezonu jen osmnáct. Právě široký kádr vidí trenér „Olešek“ jako největší plus a základ pro případný boj o postup. „Na tréninku jsme snad nešli pod třináct lidí. V zimě budeme trénovat čtyřikrát týdně a chceme zapracovat na fyzičce,“ prozradil plány.

Za největšího soupeře v boji o vítězství v I. A třídě Gallo vcelku logicky považuje vedoucí Rapotín.

„Rapotín je velice kvalitní tým. Utkání s nimi bylo po sportovní stránce výborné. To jsou zápasy, kvůli kterým se fotbal hraje. Já jsem v našem podzimním zápase udělal chybu, že jsem se na ně nejel podívat. Teď bych zvolil jinou sestavu, to se mi nepovedlo. Ale jinak jsme měli tlak a oni byli šťastnější,“ sebekriticky zavzpomínal na dramatický šlágr, který po remíze 1:1 vyhrál na penalty Rapotín.

Ten však nebude jediným problémem. „ U Maletína můžeme být rádi, že se neschází v plné síle, protože mají nadstandardní hráče a poslední slovo neřekly ani Hlubočky. Bodový rozdíl není velký. Je to otázka dvou zápasů. Bude to o tom, kdo ztratí méně bodů, dodal.

Důležitým pozitivem, které může hrát ve prospěch Olešnice v souboji s Rapotínem, Maletínem či Hlubočkami vidí na domácí hřiště. Většinu podzimu totiž tým kvůli rekonstrukci trávníku odehrál v nedalekém Bouzově.

„Bylo tam horší hřiště a my jsme technický tým, takže nám to moc nevyhovovalo,“ uzavřel Gallo.

1. FC Olešnice u Bouzova

I. A třída, skupina A

2. místo, 34 bodů, skóre 50:16

11 vítězství, 3 porážky (1 na penalty)

Nejlepší střelci:

Martin Kováč, Antonín Kapl a Miroslav Knápek – všichni 7

Nejtrestanější hráč:

Tomáš Pospíšil – 4 ŽK