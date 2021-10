Troubelice - Chválkovice 1:1, 5:6 na pen.

Branky: 70. Janíček - 25. Ciesarík.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „V prvním poločase byli na míči lepší hostující hráči, věděli o sobě, moc nenakopávali míče, snažili se postupnou rozehrávkou projít přes půlící čáru. My jsme zatáhli presink na polovinu hřiště a snažili se o rychlé kontry.

Inkasovali jsme jako první při ztrátě při vyvážení míče. Soupeř využil našeho otevřeného postavení v obranné linii. Tam jsme se nechali strhnout hrou dopředu a nenavázali pohyb útočníka soupeře. Poté jsme měli dobrou možnost my, když dobře hrající Janíček minul z rohu malého vápna. Krásný moment přišel v první půli ještě z kopaček hostujícího týmu, když Kazár technicky loboval našeho brankáře, který byl dál z brány, ale na poslední chvíli míč vyškrábl na rohový kop. V první půli nám nešla rozehrávka od obránců, zbytečně jsme se míče zbavovali a nebyla podpora od středové řady. Do šaten šli hosté s vedením 1:0 oprávněně.

Druhou půli jsme se snažili vytáhnou presink více nahoru. Hosté v rozehrávce znejistěli, více začali nakopávat na útočící hráče. I když měli výškovou převahu, tak se našim stoperům dařilo v osobních soubojích protivníka uskákat a začali jsme také sbírat odražené míče díky zlepšenému pohybu. Šanci měl náš útočník Pavlík z hranice šestnáctky, když se dostal za obranu soupeře, zkoušel to z první, ale minul. Utkání mělo v druhé půli vyrovnaný průběh, hrálo se soubojově, tvrdě ale ne zákeřně. V 70. minutě jsme se dočkali, Janíček po křižném míči do vápna vyrovnává hlavou na 1:1. Gól nám ještě víc přidal na sebevědomí. Měli jsme převahu, ale žádnou velkou šanci jsme si nevytvořili. Chybělo lepší řešení a klid ve finální fázi. Soupeř měl ještě také v závěru sérii rohových kopů, které jsme přečkali bez úhony. V rozstřelu byli hosté stoprocentní, my jednou nedali. Máme bod, který s kvalitním mužstvem má pro nás cenu, za druhý poločas jsme si ho zasloužili. V pozápasovém přátelském hodnocení s hostujícím kapitánem jsme se shodli, že utkání skončilo spravedlivou dělbou bodů.“

Loštice – Lesnice 2:0 (1:0)

Branky: 3. Jos. Mikeš, 74. z pen. R. Faltýnek

Martin Šilberský (sekretář Loštic): „Bojovný zápas v poměrně svižném tempu zrovna moc gólových příležitostí nepřinesl. Domácí se ujali hned ve 3. minutě vedení, když Ďurček nádherným pasem uvolnil na levé straně Faltýnka, který vymotal lesnickou obranu a přihrál před branku úplně volnému Mikešovi, který s přehledem otevřel účet zápasu. Ve 28. minutě poprvé zahrozili hosté, když jejich útočník dostal balon do běhu mezi obránci, ale jeho tečovaná střela skončila těsně vedle pravé tyče. Ve 34. minutě pálil z 25 metrů těsně vedle pravé šibenice Nedoma. Ve 34. minutě vyběhl proti unikajícímu Křenkovi loštický gólman Kulatý a rozhodčí po jejich vzájemném souboji k překvapení domácích hráčů a hlavně nespokojených loštických fanoušků s jeho výrokem pískl penaltu pro Lesnici. Tu však Kulatý exekutorovi Roubalíkovi bezpečně lapil.

Druhý poločas se hrálo převážně mezi oběma šestnáctkami bez vážnějších šancí ke vstřelení gólu, až přišla 74. minuta, kdy zahrál po střele loštického hráče v pokutovém území rukou jeden z lesnických obránců a možnost pokutového kopu dostali domácí. Penaltu s přehledem proměnil R. Faltýnek a uzavřel skóre okresního derby na 2:0. Kaňkou z radosti ze tří důležitých bodů bylo obnovené zranění kolene Filipa Nedomy, který se dal po více jak ročním marodění do pořádku před začátkem tohoto ročníku.“