Svatoslav Valenta (trenér Jeseníku): „Z naší strany klasický první mistrák. Ztratili jsme klid z přípravy a byla tam vidět nervozita, čímž byl výkon poznamenaný. V první půli jsme víc drželi míč a lépe kombinovali. Měli jsme problém dostat se do poslední třetiny. Chyběla mi kvalita a hlad do útočného boxu. Nevytvořili jsme si šanci. Naopak soupeř měl velkou šanci a zachránil nás Vajda. Ve druhé půli soupeř přeskládal rozestavení, měli jsme s tím problémy, zatlačil nás, posílal tam centry. My jsme to udrželi i díky Vajdovi, který posbíral některé centry. Potom Postřelmovu docházely síly, my máme naběhané. Potom jsme dali gól, Bouchal udělal šťastnou kličku, kdy vyřadil dva hráče a střelou dal gól. Potom mi tam chyběla naše druhá branka, protože situace na to byly. V závěru tam Postřelmov poslal několik centrů, ale přežili jsme to. Největší pozitivum jsou tři body, protože se z Postřelmova body vozit moc nebudou.“

Zdeněk Pospíšil (trenér Postřelmova): „Byli jsme bez tří hráčů ze základu. Do třicáté minuty to bylo bez šancí, i když fotbal nahoru dolů. Ve 35. minutě tisíciprocentní šanci Mira Rýznar, ale dal to brankáři do ruky. Mohlo to být jiné. Patnáct minut ve druhé půli jsme Jeseníku nepůjčili míč. Jednu šanci reflexivně vyrazil brankář. Dostali jsme gól z protiútoku, kdy střelu obránce tečoval do protipohybu brankáře. Jeseník hodně držel míč, byl běhavý. Odpovídala by remíza. Ke konci jsme to otevřeli, chodily do protiútoků. Dobrý výkon a věřím, že navážeme na jaro, kdy Postřelmov vyhrával.“

Želatovice - Rapotín 3:0

Branky: 24. Dlouhý, 53. Čtvrtníček, 82. Chudoba.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „První ostrý zápas v nové sezoně proti soupeři, od kterého člověk neví, co čekat, vzhledem k pohybům hráčů v jeho týmu. Nemohl jsem říct, že se nám letní příprava povedla a jsem rád, že kluci přepli z toho přípravného “módu” do ostrého a od začátku to bylo znát. Šli jsme si od úvodu za vítězstvím, velmi dobře jsme v podstatě celý zápas drželi míč a dařilo se nám hrát naši hru. Škoda jen, že jsme v první půli nevyužili dalších šanci a nešli do poločasu s větším vedením. Velmi dobře nám zahrála středová osa, ale musím dnes pochválit fungování celého týmu. Každopádně, je to první zápas, musíme se kvalitně nachystat na další, těžké utkání, s velmi dobrým soupeřem!“

Milan Schmidt (trenér Rapotína): „Rozhodly individuální chyby. Měli jsme velkou absenci hráčů, jediného náhradníka. Hráli jsme zezadu, čekali na ně, ale potom jsme udělali tři individuální chyby a inkasovali tři góly. Za stavu 2:0 jsme to otevřeli, ale jak jsme dostali třetí gól, tak už jsme neměli o co hrát a nebyly na to ani síly. Věděli jsme, že Želatovice jsou silné v kombinaci, proto jsme nechtěli hrát úplně otevřený fotbal. Byla to zasloužená výhra domácích. Rozhodly hrubky, a to, že soupeř proměnil to, co měl.“

Mohelnice - Čechovice 3:0

Branky: 43. Skalický, 46. a 77. Lukáš.

Roman Kuba (trenér Mohelnice): „Dnes se v Mohelnici hrál fotbal, jaký jsem dlouho neviděl. V poločase jsem klukům neměl co říct, mohl jsem jen zatleskat a přát si, aby se druhý poločas nesl ve stejném duchu. Stalo se a naopak kluci svůj výkon ještě gradovali! Nakonec z toho bylo zcela zasloužené vítězství 3:0. Za přístup si všichni hráči zaslouží pochvalu, ale musím tady vyzdvihnout všechny naše letní posily. Všichni tři jsou rozdíloví hráči, kteří jsou navíc skvěle fyzicky připraveni, a tak jsou pro nás velkým přínosem. I díky tomu se zvedají výkony ostatních kluků. Kdyby se někdy v budoucnu stalo, a ono se to možná i stane, že v takovém podobném zápase, ve kterém se budeme prezentovat stejnou hrou a nebudeme bodovat, tak já budu šťastný člověk."

David Kovalský (trenér Čechovic): „Stále nejsme kompletní, navíc se přenesla červená karta Šteigla. Začátek se nám povedl dvacet minut jsme byli aktivní na míči, měli jsme tam standardky, ale pak se Mohelnice zvedla, měla také své šance. Udělali jsme zbytečný faul, po standardce byl roh a zbytečně jsme inkasovali do šatny. Po příchodu ze šatny jsme dostali hned gól, byli jsme zaskočeni, vypadli jsme z rytmu. Mohelnice měla šance. Oživili to kluci z lavičky, což nás potěšilo, protože to byli mladí kluci. Chyběla nám agresivita v osobních soubojích a rychlost.“

Olešnice - Prostějov B 3:2

Branky: 5. a 34. Krč, 49. P. Čikl - 59. Popelka, 74. Navrátil.

Uničov B - Dolany 5:1

Branky: 4. Skřebský, 22. Srdýnko, 39. Mikuta, 41. Cikryt, 54. Michalik - 70. Srdýnko vlastní

Bruno Nezval (trenér Uničova B): „Z naší strany skvělý první poločas, kde jsme dali základ k vítězství. Hráli jsme to, co jsme si řekli před utkáním. Pomohly nám standardní situace, ve kterých jsme byli silní. Herní projev v útočné fázi byl pozitivní, měli jsme dostatek možností vstřelit další branky. Víme, v jakých prostorách máme silné stránky a toho jsme využili. Druhou půli se utkání za stavu 4:0 dohrávalo. Hra už nebyla tak živá a přímočará, tam bych chtěl od hráčů ještě více aktivity. Čekali jsme od Dolan kombinační fotbal, na který jsme se připravili. Skvělý start do soutěže, tři body, škoda inkasované branky po špatném dostoupení na naší pravé straně. Na první kolo to nebylo špatné, ale musíme být soustředění i za rozhodnutého stavu.“

Penalta Medlova proti Dolanům | Video: Michal Muzikant

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „„Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého a hned v úvodu se to potvrdilo. Je těžké, když proti tak kvalitnímu týmu dostanete ve čtvrté minutě gól. Nechali jsme soupeře rozběhnout na levé straně a další jejich hráč to dobře zavřel. Nemohli jsme se dostat do tempa, tápali jsme a dostali jsme do poločasu ještě čtyři góly. Bylo to pak už pro kluky složité. O poločase jsme si řekli, že to chceme dohrát se ctí, což se celkem povedlo. Medlov sice zvolnil tempo, ale i když jsme dostali branku ještě z penalty, tak se nám podařilo alespoň jednu vstřelit. Byl to těžký zápas a musíme se z něj oklepat.“

Velká Bystřice - Bělotín 2:3

Branky: 5. Nekuda, 74. Kolečkář - 44. Jemelka, 55. Šustal, 80. Marek.

Ladislav Onofrej (trenér Velké Bystřice): „Zápas byl zajímavý pro diváka. Hrál se slušný fotbal. Bylo vidět, že Bělotín má za sebou dobrou předešlou sezonu. Je to tým, který ví, co má hrát. Hráči byli individuálně velmi vyspělí. Snažili jsme se jim konkurovat. První poločas měl Bělotín hru pod kontrolou, naopak my po druhém obdrženém góle jsme se snažili vyrovnat, podařilo se. Hra se začala obracet v náš prospěch, ale bohužel jsme inkasovali. Potom jsem je ještě zatlačili, ale nepodařilo se už vyrovnat. Trošku zklamání, že se nám nepodařilo bodovat, ale nemáme se za co stydět. Gratuluji soupeři, k vítězství měl asi maličko blíž.“

Jan Březík (trenér Bělotína): „Těžký start proti velmi silnému soupeři a zřejmě nejlepší útočné dvojici v soutěži Nekuda, Hornich. První poločas byl velmi dobrý, i když inkasujeme jako první po chybě ve středu zálohy. Trpělivě kombinujeme a snažíme se dostat do obranného bloku domácích, ti čekají na naše chyby. Domácím moc nepůjčujeme míč, ale do vyloženějších šancí se nemůžeme dostat. Nakonec si pomáháme standardní situací a Jemelka hlavou skóruje těsně před koncem poločasu. Hned vzápětí přichází nesmyslný faul domácích, penaltu bohužel neproměňujeme. Druhý poločas pokračujeme v kvalitní hře a po pěkné akci z levé strany jdeme do vedení. Bohužel místo zvýšení náskoku, po některé z brejkových situací nebo standardce, se necháme zbytečně zatlačit a domácí srovnávají na 2:2. Vítězný gól střílí Marek, tentokrát po akci z pravé strany a my si odvážíme velmi cenné, ale troufám si říct, že zasloužené tři body. Přiznám se, že zrovna ve Velké Bystřici jsem začínat nechtěl, byla to poslední dva roky moje trenérská noční můra. O to víc si výhry proti tak kvalitnímu týmu vážíme.“

Konice - Přerov 2:2

Branky: 64. Jašíček, 90+5. Lužný - 26. Masný, 68. Caletka.

Petr Ullmann (trenér Konice): „Zasloužená remíza vzhledem k průběhu. Podařilo se nám vyrovnat pět minut po dvanácté. Věděli jsme, že nás čeká mladý běhavý tým, který hrál v minulé sezoně divizi. Potvrdilo se to, byli aktivnější a my jsme nezachytili jejich vyjetí, přehráli to a dali gól. Hrozili jsme ze standardek, Pospíšil mohl vyrovnat, ale těsně minul. O poločase jsme si řekli, že nesmíme dostat gól. Měli jsme tam dobrou pasáž Jašíček šel sám, přehodil gólmana, ale od tyčky se míč odrazil vedle. Potom už jsme vyrovnali, ale přišla nekoncentrovanost, hráč přešel přes tři naše a opět vrátil Přerovu vedení. Vsadili jsme všechno na jednu kartu. Dali tam útočníky a z posledního nákopu brankáře díky důrazu vyrovnali. Bod bereme, neprohráli jsme, kluky chválím za vůli a bojovnost do posledního okamžiku.“

David Chuda (trenér Přerova): „Odehráli jsme bojovné utkání. Soupeř plně využíval svých předností, o což jsme se snažili i my. Na první kolo se hrál velmi svižný a zábavný fotbal. Jsem rád, že jsme nepodlehli atmosféře utkání. Byl to křest ohněm a zkouška. Jsem přesvědčen, že jsme obstáli. Chtěl bych moc poděkovat fanouškům z Přerova, kteří dorazili v hojném počtu a povzbuzovali náš tým. V příštím týdnu se poprvé představíme doma a soupeřem nám bude celek z Rapotína.“

Brodek u Přerova - Zábřeh 2:3

45. Omelka, 45+1. Čapek - 10. Antl, 13. Podhorný, 41. Linet.

Rudolf Pola (trenér Brodku): „Doma jsme silní, chtěli jsme vyhrát, ale Zábřeh na nás vletěl, byl lepší. My jsme udělali dvě chyby a rychle to bylo 0:2. Potom třetí chyba a 0:3. Ještě před poločasem jsme dali dva góly, byli jsme na koni. Druhý poločas se vyrovnal, Zábřeh dva góly zaskočily, ale pak to zhatilo zbytečné vyloučení za nesportovní chování. V závěru ještě mohl vyrovnat Bundil, ale nepovedlo se.“