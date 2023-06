Krajský přebor mužů - Olomouc

29. kolo:

V. Losiny - Čechovice 3:1

Branky: 52. Šinogl, 58. z pen. Šinogl, 45+2. Žák - 63. Kadlec.

Milan Grézl (sekretář Velkých Losin): „Byl to zápas, kdy se historie nebude ptát, jak vypadala hra, ale jaký byl výsledek. Hosté od začátku potvrzovali svoji kvalitu, celý zápas měli hru pod kontrolou. V první půlce bylo několik nadějných šancí na obou stranách, střelci si ale zapomněli seřídit mířidla. Nám velmi dobře pracovala obrana, ze které jsme vycházeli do brejků, na které máme hráče. Druhá půlka navázala na první, jen s tím rozdílem, že padaly branky. Nejprve rychlou akci Hilberta zakončil dorážkou Šinogl. Potom si to zopakovali, jen s tím rozdílem, že faulovaný byl sám před brankářem Hilbert a Šinogl to potrestal z penalty. Nakonec se zaslouženě dočkali i hosté snížení, po průnikové přihrávce, kterou minuli oba naši stopeři, šel sám na brankáře Kadlec a bezpečně proměnil. Závěrečnému tlaku hostů jsme odolávali s velkými obtížemi hlavně zásluhou výborných zákroků Hataly v brance. Rozhodnutí přesto bylo velmi kuriózní, když v nastaveném čase šel na dvě standardky do vápna i brankář hostů, ale zapomněli na zadní vrátka a odražený míč poslal Jurka do běhu stoperovi Žákovi, který šel z vlastní poloviny sám na prázdnou branku, dokonce to byla akce tři na nikoho. Rozlučka nám vyšla nadmíru, teď už myslíme na další sezonu.“

Lukáš Koláček (trenér Čechovic): „Je to prohra se vztyčenou hlavou. Byť jsme prohráli, tak jsme hráli dobře a hráče jsem pochválil. Celé utkání jsme byli dominantním týmem a mančaftem, který disponoval tempem. Rezultovaly z toho vyložené šance, v obou poločasech jsem napočítal čtyři, které jsme bohužel neproměnili. Doplatili jsme na nekvalitu ve finální fázi, ale všechno kolem mělo hlavu i patu. Výkon se mi líbil. Byla to důstojná rozlučka se sezonou i se mnou, byť mě mrzí výsledek. Domácí vytěžili z minima maximum. Ze tří střel tři góly. Utkání bylo jen o nás, jak dokážeme využít své šance. Děkuji hráčům i vedení Čechovic za spolupráci a tímto mé působení v Čechovicích na pozici hlavního trenéra končí.“

Zdroj: Radomír Novák