Branky: 22. Nezval, 29. Caletka, 56. Nezval.

Milan Schmidt (trenér Rapotína): „Bylo to těžké. Ve čtvrté minutě jsme přišli o vyloučeného hráče. Museli jsme stáhnout útočníka, dát místo něj do hry obránce. Přerov hrál běhavý fotbal, což nám na velkém hřišti nevyhovovalo. Navíc si brankář zlomil ruku, musel jít chytat nejlepší střelec minulého ročníku krajského přeboru Jiří Ševčík. Překvapil mě, protože dva góly chytil. Přerov nám ale tři dal a kluci neměli sílu to zlomit. Navíc to těžko dávali psychicky - Jeřábek dostal koňara, Kobylíka bolela noha, musel jsem je také střídat, byl to takový zápas blbec. Měl jsem tam i nové hráče, kteří s námi bylo poprvé, takže byla vidět i ta nesehranost. Tým si musí sednout, ale máme první čtyři zápasy venku a proti těžkým soupeřům.“

Bělotín - Želatovice 2:2

Branky: 5. Marek, 72. Pečeňa - 37. Čtvrtníček, 67. Čtvrtníček.

Jan Březík (trenér Bělotína): „První poločas jsme začali velmi dobře, nepouštěli jsme Želatovice do jejich kombinační hry a naopak jsme je naší aktivitou nutili nakopávat míče. Bohužel. Místo, abychom o poločase vedli 3:0, tak děláme zbytečnou chybu a hosté nás trestají na 1:1. Ve druhém poločase jsme chtěli pokračovat v aktivní hře, bohužel šlo tempo trošku dolů. I přes to jsme stále byli lepším týmem a opět zahazovali šance. Naopak druhá střela hostů v zápase opět končí v naší bráně. Na konečných 2:2 vyrovnává Pečeňa. Hráčům nemám co vytknout, nechali na hřišti všechno a víc než výsledek mě mrzí dlouhodobé zranění našeho jediného útočníka Jemelky. Želatovice mají výborný tým a jsem rád, že jsme se prezentovali takovým způsobem.“

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Dnešní zápas se mi z hlediska fotbalu moc nelíbil. Spíše bojovné, takové rozhárané utkání. Bělotín začal velice dobře, v tempu, agresivně nás dostupoval. Bylo vidět, že jsou nás velice dobře nachystáni. Prvních 25 minut byli jasně lepší a zaslouženě vedli 1:0, i když si myslím, že branka padla z ofsajdu. My se po této pasáži zvedli, hru srovnali a takto to bylo až do konce zápasu. Dali jsme v druhé půli vedoucí gól, ale myslím, že zápasu prostě slušela remíza, a tak to také skončilo. Pořád nejsme kompletní, je období dovolených, máme nějaké kluky zraněné, plus v tomto zápase se k nim další tři kluci přidali. Ale věřím, že už to bude jen lepší.“

Jeseník - V. Bystřice 0:4

Branky: 18. Hornich, 51. Nekuda, 59. Kolečkář, 83. Spurný.

Svatoslav Valenta (trenér Jeseníku): „Nevydařená sobota, chtěli jsme navázat na Postřelmov, kde jsme hráli týmově a bojovně. Kromě patnácti minut, kdy jsme měli šance, střely, dali jsme břevno, tak jsme na to nenavázali. Dělali jsme chyby a soupeř je trestal. Nepamatuju si, že bychom v zápase udělali tolik chyb. Soupeř je kvalitní, dokázal to trestat. My takové individuality nemáme, musíme to nahradit bojovností a týmovostí a to mi tam chybělo. Jedeme dál. Bylo to nepříjemné pro nás. Doplatili jsme na to. Soupeř jel sice déle, ale měl klasický harmonogram. My už byli na sluníčku, pak jsme kluky na půl hodiny stáhli. Byla to nepříjemnost, ale stává se to i v profi fotbale. Nechci se na to vymlouvat.

Ladislav Onofrej (trenér Velké Bystřice): „Trošku se nám zkomplikoval příjezd na zápas. Měli jsme problém s autobusem, museli jsme přesedat, cesty navíc byly zablokované. Chtěl bych poděkovat domácím, že trošku odložili start, protože jsme přijeli až v pět, kdy se původně mělo začít, ale půl hodiny nám počkali. Odpovídal tomu i začátek, potřebovali jsme se dostat do tempa. Výkon jsme stupňovali. Dali jsme góly a zápas uklidnili. Soupeř měl dvě šance, které jsme přežili, ale jinak jsme to měli pod kontrolou. První body a úspěch. Jsme nováček a nechceme hrát dole. Máme ambice hrát výš a jsme rádi, že jsme ukázali naši kvalitu.“

Dolany - Postřelmov 1:3

Branky: 55. Doubrava - 14. Janíček, 36. Havlíček, 78. vl. Kaluža.

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „Chtěli jsme odčinit vysokou porážku z prvního venkovního zápasu. Bohužel se to nepovedlo. Od začátku jsme zbytečně řešili jednoduché situace složitými věcmi. Chybí nám lehkost z jara. Nejsme ještě sehraní. Ve 14. minutě jsme dostali první gól. dostávali jsme se po pěkných akcí do útoku, ale zase jsme si po ztrátě nechali dát kolmici a druhý gól. Nedali jsme dvě vyložené situace. Blaho sám před gólmanem hlavou přestřelil, pak šel sám a levou minul. Mohli jsme to do přestávky zlomit. O půli jsme si něco řekli. pak se nám podařilo snížit po narážečce o břevno. Nadechli jsme se a byly tam zajímavé situace. Ale po chybě jsme dostali třetí gól a už jsme neměli síly s tím něco udělat.“

Zdeněk Pospíšil (trenér Postřelmova): „Vyrovnané utkání, které rozhodlo proměňování šancí. Z prvních dvou šancí jsme dali dva góly. Dolany z velkých šancí nedali nic. Byl tam moment ve čtvrté minutě, kdy propadl náš obránce, soupeř se dostával před něj, zahákli se a spadl. Možná to byla červená, ale sudí ji nedal. Druhý poločas jsme pak kontrolovali a výhru pohlídali. O trošku jsme byli lepší.“

Prostějov B - Uničov B 0:0

Čechovice - Olešnice 0:2

Branky: 4. Juráš, 15. Čikl.

David Kovalský (trenér Čechovic): „Ze začátku jsme udělali laciné chyby, ztráty ve středu hřiště a inkasovali jsme. O půli jsme si něco řekli, ve druhé půli jsme měli územní převahu, ale nestříleli jsme na branku. Soupeř hrozil z brejků, měl šance a trefil i břevno. Už jsme byli lepší při hře do těla v soubojích, ale chyběl nám pohyb a nabídka. Finálky jsme řešili zbrkle. Zatím nám to nevychází a nemůžeme si přenést střeleckou pohodu z tréninků do zápasů.“

Alexander Bokij (trenér Olešnice): „Pomohla nám rychlá branka ze čtvrté minuty. Soupeř nebyl tak silný jak ve finále poháru, které jsme s nimi hráli na Sigmě. Bojovné utkání mezi šestnáctkami. Měli jsme více šancí, ale bohužel jsme dali jen dva góly. Soupeře jsme k ničemu nepouštěli, až v závěru riskoval a trošku nás zatlačil. Jsme rádi za tři body, které jsme venku získali.“

Zábřeh - Mohelnice 1:4

Branky: 87. z pen. Nízký - 32. Lukáš, 61. Skalický, 62. Ryba, 92. Lukáš.

Roman Kuba (trenér Mohelnice): „Do šedesáté minuty se z mého pohledu hrálo vyrovnané utkání s tím, že domácí měli více nebezpečných situací. Ve dvou z nich nás skvěle podržel brankář Hajtmar. Podařilo se nám vstřelit krásnou branku Lukášem a do kabin jsme šli s vedením 1:0. Prvních deset až patnáct minut druhého poločasu nás domácí dostali pod velký tlak, hodně centrovaných míčů, ale vše jsme zvládli. Zápas se zlomil v 60. minutě, kdy jsme dokázali dát dva rychlé góly a pak už jsme zápas kontrolovali. Zábřeh má určitě velmi kvalitní tým, dobře posílil, takže to bylo těžké utkání a pro nás cenné tři body.”

Konice - Brodek u Př. 2:1

Branky: 8. Blaha, 70. Pospíšil - 44. Omelka.

Petr Kupka (asistent trenéra Konice): „Začátek se vyvíjel dobře, po autu dlouhém jsme dali po skrumáži gól na 1:0. Do patnácté minuty jsme hráli dobře, byli jsme vyrovnaným soupeřem, vytvářeli si šanci. Potom má Brodek více ze hry, po chybě a přímáku jsme dostali gól. Měli jsme strach, že na nás naskočí ve stejném tempu a nebudeme stíhat. To se nestalo, vyrovnalo se to. Měli jsme více ze hry a konečně tam byla mezihra, mohli jsme si odpočinout. Dali jsme gól, pak jsme se trošku zatáhli, ale soupeř už si nevytvořil žádné velké šance.“

Rudolf Pola (trenér Brodku): „Přijeli jsme do Konice s tím, že po prohře v prvním zápase musíme vyhrát. Byli jsme lepším týmem, ale po chybě gólmana jsme prohrávali. Konici jsme tlačili, měli jsme šance, které jsme zahazovali, ale do poločasu jsme vyrovnali. Chtěli jsme vstoupit do druhé půlky stejně aktivně a říkali jsme si, že je musíme rozbít, protože jsme byli jasně lepší. V šatně se ale jakoby všechno vyplo a nevstoupili jsme do toho dobře. Potom jsme dostali gól po další chybě gólmana, který nepodržel. V poslední minutě jsme srovnali, ale byl tam ofsajd. Odjíždíme poraženi a čeká nás teď derby s Přerovem. Musíme bodovat, jinak to bude kritické, protože nás čeká těžký los. Je potřeba hrát konzistentně celých devadesát minut.“