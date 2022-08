Kostelec - Jeseník 0:0

FOTO a VIDEO: První bod v kraji po 66 letech. Kostelec s Jeseníkem bez branek

Rapotín - Brodek u Přerova 4:1

Branky: 67. Ševčík, 75. z pen. Klemsa, 88. Svačinka, 89. Jankovič - 72. Glauder.

Jiří Kohout (trenér Rapotína): „My jsme dnes "utrpěli" vítězství. Výsledek je mnohem lepší než předvedená hra z naší strany. Soupeř nás předčil v důrazu, nasazení a bojovnosti. Velké poděkování patří zejména našim věrným fanouškům, kteří s bubnem neúnavně povzbuzovali tým, i když viděli ten upracovaný křečovitý výkon. My si musíme uvědomit, že z loňské sezóny se žít nedá a začínáme opět od nuly. Znovu nám hodně scházelo herní sebevědomí a odvaha. Máme hodně na čem pracovat. V druhé půli nám pomohli střídající hráči hru oživit, a tak jsme cenné tři body urvali. Soutěž bude, zdá se, letos nabitá a kvalitní, tudíž je bereme všemi deseti. Navíc historie se neptá.“

David Chuda (trenér Brodku): „Do utkání jsme vstoupili aktivně a měli jsme převahu. Bohužel své úvodní šance jsme nevyužili. Střely Nezvala, Kociana, Kudličky i Bundila v bráně neskončily. Troufnu si říct, že první poločas jsme měli jasně vyhrát. Ve druhé půli se hra srovnala. V obrovské šanci minul Štěpánek bránu, a tak se v 67. minutě měnilo skóre na druhé straně. Když se soupeř nemohl prosadit sám, tak jsme mu po špatné komunikaci Nezvala se Šarmanem gól v podstatě darovali - 1:0. Nic jsme však nezabalili a hned o tři minuty později srovnával Glauder na 1:1. Zlom utkání přišel v 75. minutě, kdy byla nařízena penalta pro Rapotín po údajném faulu Zedka. O správnosti rozhodnutí raději nebudu spekulovat - 2:1. Přesto jsme nic nezabalili a po krásné akci mohl vyrovnat Vařecha, v poslední chvíli ho vychytal brankář domácích. Poté po další parádní akci Štěpánek nacentroval na Glaudera, který měl na hlavě druhý vyrovnávací gól. To se však nepovedlo. Hnali jsme se za vyrovnáním, ale v 84. minutě byl opět sporný moment posouzen v náš neprospěch a Zedek po červené kartě musel do sprch. Zariskovali jsme a posunuli vše dopředu a soupeř nás potrestal dvěma brejky v 88. a 89. minutě na konečných 4:1. Krutý výsledek, ale takový je někdy fotbal. Z různých důvodů nám chybělo devět hráčů, a tak se patří poděkovat klukům, kteří nám přijeli pomoci, i když už fotbal třeba ani nehrají. Naše „juniorka“ rozhodně nezklamala. Bohužel dnes se proti nám sešlo úplně vše. Soupeři gratuluji k výhře, my se musíme zkoncentrovat, dát se zdravotně do kupy a zabrat v dalším utkání.“

FOTO: Červená a minely. Přerov daroval Novým Sadům tři body

Litovel - Čechovice 0:1

Branka: 17. Hanák.

Lukáš Koláček (trenér Čechovic): „Jeli jsme sem s cílem neprohrát. Upozorňoval jsem hráče, že to je jiná Litovel než v minulém ročníku a že nás čeká těžký zápas. Domácí nás překvapili, že zápas dali na boční malé hřiště, protože jsme se připravovali na prostornější. Byl to šok, ale to jsou vnější vlivy, které jsou pro oba celky stejné. Přistoupili jsme k tomu zodpovědně. V týdnu jsme hodně komunikovali o silných stránkách soupeře. Moji hráči skvěle plnili zvolenou taktiku. Domácí jsme pustili do jediné šance za celou dobu, kdy hlavičkovali na zadní tyči a podržel nás Peka. Zaslouženě si odvážíme tři body. Gól jsme dali po krásné kombinační akci na levé straně, kde si vyměnili míč Šolín s Hanákem, který se uvolnil a střelou na přední tyč překonal brankáře. Dvě vítězství znamenají vstup do soutěže jako hrom, ale klukům opakuji, že začátek je důležitý. Věřím, že vítěznou mentalitu udržíme a budeme hrát s pokorou. Je to hlavně úkol pro nás trenéry, abychom hráče udrželi namotivované a aby pokračovali v práci. Platí jedna fotbalová pravda, vyhrát jednou dokáže každý, ale vyhrávat opakovaně chce poctivou soustředěnou práci. Věřím, že tým, který jsme na krajský pebor poskládali, má kvalitu a je mi ctí, že u toho můžu být.“

Konice - Želatovice 3:2

Branky: 19. Bílý, 28. z pen. Krása, 52. Kamený - 11. Zezulka, 53. Čtvrtníček.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „V dnešním zápase jsme jednoznačně zaspali začátek. Neměli jsme přesnost, pohyb a dělali zbytečné chyby. Po nějakých dvaceti minutách jsme se dostali k naší tradiční hře, ale bohužel, opět po našich chybách, jsme inkasovali gól ze standardky a z penalty. Druhý poločas pokračoval ve stylu jak skončil první - naším tlakem a snaze zápas opět zlomit na naši stranu. Bohužel jsme se dostali jen ke snížení stavu na rozdíl jednoho gólu a další šance zahodili. Neodpustím si to, ale také tam byly dvě situace, po kterých jsme se dostávali do vyložených šancí, ale praporek pomezního, k údivu snad všech, vyletěl nahoru. Ale my víme, že tento zápas nám neprohrál rozhodčí, nýbrž náš zaspaný začátek zápasu. Nic se neděje, jedeme dál, soutěž se teprve rozbíhá.“

Lipová - Mohelnice 3:0

Branky: 28. Vyhlídal, 75. z pen. Vyhlídal, 78. Šup.

Pavel Růžička (trenér Lipové): „Jednoznačně jsme si vítězství zasloužili. Byli jsme lepším týmem, i když hosté měli na začátku jednu vyloženou šanci, kterou nedali. Pokud by ji proměnili, tak by se ten zápas možná vyvíjel jinak, takže jej to ovlivnilo. My jsme ale od dvacáté minuty začali mít více ze hry, vytvářeli jsme si šance a šli jsme do vedení po gólu z přímého kopu. Měli jsme tam další příležitosti, tu největší Spáčil. Škoda, že jsme je nedali, kdyby jo, tak bychom hráli v klidu. Takhle nás uklidnil až pozdější gól na 2:0. Potom jsme měli další čtyři šance, ale uklidnil nás až gól z brejku.“

Hrající kouč Mohelnice Kuba: Do kádru téměř nezasahujeme, chceme hrát nahoře

Zábřeh - Medlov 0:0

Zdeněk Bartoněk (hráč Medlova): „Před dnešním utkáním jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého, protože Zábřeh je vždycky nepříjemný soupeř, obzvlášť na domácím hřišti. Do samotného zápasu jsme vstoupili poměrně dobře a měli několik nadějných situací před soupeřovou brankou, žádná z nich však v síti neskončila. Domácí na tom byli podobně - jejich akce v prvním poločase většinou končily buď zblokovanou nebo nedůraznou střelou, se kterou si David Kubica v pohodě poradil. Druhý poločas začali trochu lépe domácí, kteří drželi o něco více míč. Do většího tlaku se pak dostali zhruba v rozmezí 60. až 70. minuty, kdy měli několik šancí, které zaváněly gólem v naší brance. Naštěstí jsme tento nápor přečkali bez újmy. V samotném závěru pak fanoušci mohli vidět závary před zábřežskou brankou, které však gólovou radost také nepřinesly. Ve finále tedy asi zasloužená remíza. Škoda jen, že nepadly žádné góly.“

Bohuňovice - Lutín 2:1

Branky: 25. Veselský, 79. Král - 84. Skoumal.

Pavel Kubíček (trenér Lutína): „Když nám odstoupil o poločase Smital, který měl zdravotní problémy a byl to takový rychlostní prvek v defenzivě, tak to bylo hodně špatné. Ani v první půlce jsme nebyli schopni útoky domácích zastavit, dali nám gól hlavou, i když jsme byli nachystaní jak to bránit. Náš gól jsme dali až v závěru za stavu 0:2 a byla to snad naše první střela na bránu. Do té doby jsme neměli žádné šance, nebylo tam ani nic připraveného, centr, zakončení vedle, nic takového. Bylo to mizerné. Naopak domácí měli další příležitosti. Je to pro nás milosrdný výsledek.“

V. Losiny - Dolany 2:2

Branky: 29. Navrátil, 34. z pen. Navrátil - 14. Seibert, 90+1. z pen. Vlk.

FOTO: Hokejová exhibice! Třicet gólů i nájezdy. Legendy hrály pro Šimonka