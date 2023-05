Krajský přebor mužů - Olomouc

26. kolo:

Čechovice - Medlov 1:0

Branka: 16. Halouzka.

Lukáš Koláček (trenér Čechovic): „Jsem rád, že jsme utkání zvládli za tři body a udrželi jsme kontakt se špicí tabulky a máme o co hrát. Speciálně jsme se na Medlov nepřipravovali, věděli jsme, že to je tým, který soutěž hraje dlouhodobě a umisťuje se pravidelně na vrchu. Je to houževnatý mančaft, který se opírá o výrazné individuality v podobě brankáře Zmunda a bratrů Kasalových. Říkali jsme si, že se hosté budou prezentovat podobným stylem, na jaký jsme narazili před týdnem v Brodku, což se potvrdilo. Měli jsme dobrý vstup do utkání 25. minut jsme byli aktivní a na základě toho jsme šli zaslouženě do vedení. Další tři čtvrtiny utkání byly vyrovnané, zápas nepřinesl příliš šancí. Na každé strany byly asi dvě. Nás podržel gólman Peka, který zajistil tři body. Vyrazil tam hlavičku z bezprostřední blízkosti a potom vytasil skvělý zákrok proti střele z dvaceti metrů. Trošku mě mrzí, že v závěru, kdy hosté hráli logicky na větší riziko, tak jsme tam měli několik přečíslení, které jsme nedohráli nejen do gólu, ale nedostali jsme se ani do zakončení. To byla obrovská škoda a do poslední minuty jsme se třepali o výsledek. Duel mohl klidně skončit i remízou.“

Zdroj: Sokol Čechovice

Zdeněk Bartoněk (kapitán Medlova): „Utkání v Čechovicích se mi hodnotí složitě. Přestože se jednalo o souboj dvou celků z popředí tabulky, výkony tomu úplně nenasvědčovaly. Hra byla hodně rozkouskovaná, po většinu zápasu se hrálo bez větších šancí. Diváci by si asi dokázali představit lepší fotbal. Obecně byli domácí o něco lepší na míči, ale nedá se říct, že by si vytvářeli velké šance. I situace, ze které padl gól, byla dle mého názoru spíše náhodná. Střílející hráč trefil nohu nabíhajícího Halouzky, který změnil dráhu míče a poslal jej do branky. Bohužel pro nás, toto byla jediná gólová akce utkání a z Čechovic tak odjíždíme s těsnou prohrou.“

