Branky: 3. Svačinka, 32. Svačinka, 36. Morong, 63. Klemsa, 84. Jankovič.

Jiří Kohout (trenér Rapotína): „Vývoj utkání hodně ovlivnila naše rychle vstřelená branka a vynucené střídání hostujícího obránce hned v prvních minutách zápasu. Šli jsme do utkání s respektem k soupeři, kterému se povedl závěr loňské sezony i vstup do této a získaných bodů si tak moc vážíme. Naši hráči si zvedli sebevědomí bodovým ziskem v Medlově a přenesli si to do dnešního zápasu hraném ve velkém dusnu. I proto tam bylo krom pěkných momentů i spoustu zbytečných ztrát míčů a jiných chyb. Kromě hráčů a diváků bych chtěl poděkovat i mladému rozhodčímu, kterému se zápas také povedl.“

Litovel - Medlov 0:3

Branky: 42. Knebl, 68. Vrba, 86. Šléška.

Zdeněk Pospíšil (trenér Litovle): „Rozhodl nejlepší hráč Medlova Kasal, který jim dělá celou. My jsme naopak neměli k dispozici klíčové hráče, kteří měli covid, takže jsem musel postavit kluky, kteří byli jednou na tréninku a Michal Tomanec byl na hřišti po dovu letech, pak už neměli sílu. Museli jsme změnit celý systém hry, než tomu bylo v předchozích zápasech. Každopádně zasloužené vítězství Medlova.“

Konice - Mohelnice 4:2

Branky: 20. z pen. Krása, 22. Jašíček, 58. Pospíšil, 76. Jašíček - 35. Ryba, 84. Fišara.

Želatovice - Jeseník 0:1

Branka: 17. Furik

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Dnešní zápas jsme tahali za špatný konec. Jeseník byl v úvodu lepší a živější. Zaslouženě pak vedl 1:0, a tak skončil i poločas. Ve druhé půli jsme měli "platonickou" převahu, ale vůbec jsme se nemohli dostat do hry, která je nám vlastní a místo toho jsme jen nakopávali a hráli na náhodu. Nemůžu klukům vyčíst, že by tam nebyla snaha a bojovnost, ale bohužel na fotbal, který chceme praktikovat, nemáme momentálně takovou tu sportovní formu. Jsem zklamaný, nehrajeme dobře a jde to za mnou. Trenér je tam od toho, aby hráče do té formy dostal a mně se to zatím v této sezóně nepovedlo. Uděláme ale společně maximum pro to, abychom se vrátili tam, kam patříme!“

Jan Malysa (vedoucí mužstva Jeseníku): „Věděli jsme, že nás v Želatovicích nečeká jednoduché utkání. Nabádali jsme hráče, ať jsou od první minuty aktivní. Vytvořili jsme si šance a do dvacáté minuty jsme mohli vést 3:0. Myslím si, že jsme byli fotbalovější a zaslouženě zvítězili. Vítězství si moc ceníme, přece jenom Želatovice jsou jedním z adeptů na postup. Teď nás čekají tři domácí utkání, jdeme do nich s pokorou a chceme potvrdit toto vítězství.“

Další zápasy:

Bohuňovice - V. Losiny 1:2

Branky: 40. z pen. Fryčák - 31. Navrátil, 85. Hegner.

Zábřeh - Lutín 1:1

Branky: 71. z pen. Žanda - 82. Rec.

Lipová - Brodek u Přerova 1:0

Branka: 90. Vyhlídal.

Kostelec - Čechovice 0:0

