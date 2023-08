Lipová - Dolany 0:2

Branky: 18. Seibert, 26. Foukal.

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „Bylo to naše první soutěžní utkání na podzim, chtěli jsme do něj vstoupit co nejlépe. Chtěl jsem hrát ze zabezpečené obrany, což se nám začalo dařit až po páté minutě, kdy naši stopeři špatně rozehráli míč a nebýt skvělého zákroku Davida Urbáška, tak to mohlo být všechno úplně jinak. Potom jsme se postupně začali dostávat do tempa a do šancí. Ondra Seibert vstřelil pěknou branku po kombinaci. Uklidnili jsme se a byli jsme lepším týmem, co se týče hry na míči a náběhových situací. Podařilo se nám dát druhý gól, po standardní situaci si našel míč kapitán Aleš Foukal. Měli jsme i další šance, takže se nám první půle povedla. O poločase to byla taková klasická Csaplárova past. Nastoupili jsme, že se nám nemůže nic stát. Prvních deset minut bylo ještě dobrých, ale potom jsme zbytečně přestali držet míč, byli jsme nervózní, hodně jsme ztráceli. Soupeř byl více na míči, dostal se do platonické převahy, ale šanci neměl. My jsme měli nějaké brejky, ale výhra 2:0 byla zasloužená.“