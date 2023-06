Krajský přebor mužů - Olomouc

27. kolo:

Lutín - Mohelnice 0:2

Branky: 58. Kuba, 70. Kuba.

Petr Mrázek (trenér Lutína): „Je to velké zklamání, věřili jsme, že vyhrajeme, ale nepovedlo se to a prohráli jsme zaslouženě, což je potřeba uznat. První půlka byla ještě v rámci možností dobrá, ale Mohelnice byla lepší takticky i individuálně. Jsem zklamaný z výkonu, neměli jsme šance, soupeř jich měl více. Roman Kuba hrál první poločas stopera, pak se posunul do útoku a my jsme na to vůbec nezareagovali u těch gólů. Udělal stejnou kličku, stejný pohyb. Nebyl u něj hráč. Utkání jsme navíc museli přesunout na sobotní dopoledne, protože odpoledne tady bylo kácení májky, což je priorita a ten termín také nebyl ideální.“