Dolany - Brodek u Přerova 0:0

Vojtěch Pospíšil (Trenér Dolan): „Chtěli jsme navázat na výborný výkon z Čechovic, první poločas se nám to dařilo, byl to jeden z nejlepších poločasů za půl sezonu. Měli jsme tam pěknou standardku, kdy to Venca Kubeček tlačil za zeď, ale gólman mu to vytáhl na roh. Potom zase Venca Kubeček mířil těsně vedle. Celkem se nám dařila kombinace a hráli jsme dobře. Druhý poločas jsme do toho zase dobře vstoupili, ale nedali jsme penaltu a vývoj se začal otáčet. Ještě se nám zranil stoper a pravý bek a Brodečtí byli lepší. Nedostávali se do žádných vyložených šancí, ale měli tam hodně standardních situací. Myslím si, že remíza zasloužená.“

David Chuda (trenér Brodku): „Vstup do utkání nám moc nevyšel. Domácí byli nepříjemným a technicky zdatným soupeřem. Celý první poločas byl převážně boj a šancí bylo velmi málo. Nám dvakrát pomohl svými zákroky Šarman. U nás jedinou vážnější situaci nezakončil brankou Mlčoch. Soupeř měl více ze hry, ale jak říkám, hrálo se spíše mezi vápny. Ve druhém poločase jsme začali opět špatně a ve 48. minutě měli domácí po našem faulu výhodu penalty. Muž zápasu Šarman však opět v bráně čaroval. To nás konečně probudilo a začali jsme hrát lepší fotbal. Střela Omelky byla v poslední chvíli zblokována. Hlavička Zedka mířila mimo a Mlčochův nebezpečný centr byl sražen a jen těsně minul Huňkovu odkrytou bránu. Druhý poločas jsme již hráli více na míči a chtěli jsme tři body. Skvělou příležitost měl Chytil, bohužel těsně minul, a tak musíme respektovat konečný výsledek 0:0, a to s pokorou ke kvalitnímu soupeři.

Předvedli jsme příliš málo fotbalové kvality k tomu, abychom zvítězili. Utkání ovládli oba brankáři, kteří jistými výkony drželi své týmy. Dolany mají solidní tým a moc nás k ničemu nepustily. Pokud chceme (a to věřím, že chceme) taková utkání zvládat vítězně, musíme k bojovnosti (za kterou kluky chválím) přidat i více kvality směrem dopředu.“