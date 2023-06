Krajský přebor mužů - Olomouc

28. kolo:

Bohuňovice - Medlov 2:4

Branky: 10. Král, 83. Fryčák - 25. Michalik, 27. z pen. Kasal, 72. Michalik, 80. Michalik.

Zbyněk Krejčí (trenér Bohuňovic): „Vedli jsme 1:0, ale mohlo to být 3:0, protože jsme nastřelili břevno, byla tam i tutová hlavička. Soupeř dal hned z první šance gól, kdy útočník prostřelil z úhlu k tyči gólmana, který sám přišel s tím, že to byla jeho chyba, šlo mu to přes rukavice. Potom byla penalta a hosté šli do vedení. O poločase jsme si řekli, že se zápas pokusíme otočit. Dostali jsme možnost zahrávat penaltu, kterou signalizoval pomezní, ale gólman Medlova to chytil. Potom si myslím, že jsme měli kopat ještě jednu penaltu, kdy hostující obránce zastavil střelu rukou. Sudí nepískal. My jsme potom otevřeli hru a z brejku dostali dva góly. Hra se přelévala, chvíli byli lepší hosté, chvíli my. Prohrávat 1:4 pro nás bylo kruté, ještě za stavu 1:2 jsme měli šanci, kterou chytil zase gólman hostů. Potom jsem byl ještě za stavu 2:4 dvě minuty před koncem naštvaný na hostujícího hráče, který fauloval a myslím, že se v kontextu žlutých karet dala udělit i červená. Myslím, že jsme si hrou zasloužili bod, ale chybami a neproměňováním šancí jsme se ze zápasu sami vyřadili.“

Zdeněk Bartoněk (hráč Medlova): „Při pohledu na tabulku před nedělním utkáním v Bohuňovicích nás čekalo zdánlivě jedno z lehčích utkání. Prvních deset až patnáct minut tomu ale vůbec neodpovídalo. Domácí byli daleko lepší, všude byli dřív, my jsme nevěděli kam dřív skočit. Vůbec nám to nešlo. Vyústěním byla branka domácích v 10. minutě. Tato facka nám však pomohla, probralo nás to a začali jsme hrát. Zlepšení naší hry se projevilo v rozmezí 25. až 27. minuty, kdy se nám podařilo vývoj utkání otočit pomocí gólů Šimona Michalika po pěkné přízemní střele k tyči a následné penaltě Patrika Kasala, kterou svojí dravostí vybojoval Tomáš Mikuta. Ve druhém poločase nás nejprve podržel Zmund, když chytil přísně nařízený pokutový kop domácích. Poté jsme opět převzali iniciativu my. Dvěma brankami během osmi minut pečetil tři body Šimon Michalik. Navíc dokonal hattrick a určitě ho to bude něco stát. Kosmetickou úpravu skóre pak ještě pro Bohuňovice zajistil po zaváhání naší obrany Fryčák.“