Krajský přebor mužů - Olomouc

30. kolo:

Čechovice - Zábřeh 1:1

Branky: 8. Haluza - 40. z pen. Podhorný.

Zdroj: Radomír Novák

Lukáš Koláček (trenér Čechovic): „Lukáš Koláček (trenér Čechovic): „Do utkání jsme vstoupili dobře jako v neděli se Želatovicemi 30 minut jsme byli lepším dominantnějším mužstvem, rezultovaly z toho šance, kterých bylo dost, ale dokázali jsme proměnit jen jednu. Potom jsme do poločasu tempo a trend neudrželi. Ztráceli jsme se ze hřiště. Soupeř toho využil měl hodně standardek a dostali jsme gól z penalty. Do druhé půle jsme už nenaskočili. Moc fotbalovosti to nepřineslo z obou stran. Nějakou převahu jsme měli, ale z optického tlaku jsme si nedokázali vytvořit šance. Měli jsme náznaky, střely z dálky. To je málo. Soupeř to mohl strhnout na svoji stranu, dvakrát nám tam utekli, Peka vychytal Puchra a pak to zastavil Petržela. Zasloužená remíza, ale dělá nám to vrásky, ztratili jsme doma dva body a v kontextu tabulky je to ztráta. Neříkám, že nám ujel vlak, ve hře je dost bodů, ale domácími ztrátami si to komplikujeme a Jeseníku nabízíme komfort v podobě úniku. Už si nemůžeme dovolit zaváhání, abychom atakovali nejvyšší příčky. Do této situace jsme se ale dostali sami. Hodně napoví následující kolo, kdy zajíždíme právě do Jeseníku. Nezbývá než zmobilizovat všechny morální a fyzické síly a chceme si to na férovku rozdat.“

Zdeněk Opravil (trenér Zábřehu): „Do Čechovic jsme jeli neprohrát, trošku jsme pozměnili taktiku, hráli jsme více do defenzivy z bloku. Moc jsme nenapadali, zjednodušili jsme to. Viděl jsem tam obrovské rozdíly oproti předchozím zápasům, kluci více chtěli, bylo vidět, že jsme hráli agresivně, což nám chybělo. Dostupovali jsme soupeře, nenechali jsme ho hrát a vytočit na naši bránu. Je tam nerovný terén, špatné hřiště a tím, že byli neustále pod tlakem, měli problémy. Když jsme získali míč, tak jsme chodili do rychlých brejků, po kterých jsme si vytvořili šance a pološance. Škoda, že jsme nedali víc gólů, ač soupeř měl také několik situací, kdy to létalo kolem brány. Mohly vyhrát oba týmy a remíza je zasloužená. Kluci se přesvědčili, že se dá hrát s každým a je to jenom o nich, jak k zápasů přistupují. Musím je pochválit, protože k tomu přistoupili tak, jak bych si to představoval každý zápas. Pokud to budou opakovat, tak se dostaví výsledky. Musíme se teď soustředit na Rapotín, kam pojedeme pro body, které potřebujeme.“