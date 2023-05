Želatovice - Brodek u Přerova 1:2

Branky: 61. Matušík - 16. Mlčoch, 31. Omelka.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „I přes to, že jsme prohráli, musím říct, že tohle byl jeden z těch zápasů, které si člověk pamatuje dlouho. Zápas se prostě musel všem zúčastněným líbit a takhle by mělo vypadat derby! Co se týče naší hry, první část zápasu pro nás nebyla úplně dobrá, šli jsme do tlaku, měli jsme několik standardních situací, ale naopak soupeř se radoval z vedení 2:0 po brejcích, které jsme nezachytily. I když musím říct, že druhému gólů z mého pohledu předcházel faul na našeho hráče. To je asi jediná věc, co bych měl na rozhodčího, protože jinak pískal skvěle a nechal hru plynout. Přeskupili jsme rozestavení, které jsme měli nachystané, jako druhou variantu a do poločasu jsme si vytvořili několik tutových gólových situací, kdy jsme šli sami na brankáře, ale na pro mě hrdinovi tohoto utkání jsme ztroskotali. V poločase jsem kluky povzbuzoval, že není nic ztraceno, ze musíme hrát neustále svoji hru, ale ještě více zvýšit obrátky a daleko větší tlak do vápna. No a druhý poločas už byl opravdu jen o tom, jestli se nám podaří z toho velkého tlaku dát nějakou branku. Vytvořili jsme si velké množství šancí - gólovek, ale ujala se bohužel jen jedna. Hráli jsme skvělý fotbal, přesně takový, kterým se chceme prezentovat, ale nevyšlo to, bohužel. Klukům z Brodku gratuluji k výhře, obdivuji to, že bojovali i přes ztrátu sil až do konce a přeji jim, ať se jim dál daří. My musíme makat dál na našich nedostatcích a chystat se jako tým, na další sezonu.“

David Chuda (trenér Brodku): „Derby v Želatovicích nabídlo divákům velice zajímavou podívanou. Hrálo se ve velmi vysokém tempu nahoru, dolů. Byl jsem velmi mile překvapen úrovní utkání. V prvním poločase jsme sledovali vyrovnanou bitvu, ve které jsme byli lepší v zakončení. Naše chyby v obraně skvěle zlikvidoval Šarman, který byl doslova neprůstřelný. A my tak mohli trestat. Nejprve využil Kudličkův pas Mlčoch, který otevřel skóre. Následně centr P. Bundila uklidil do brány Omelka a my tak vedli o poločase 2:0. Na hráčích jsem již viděl velkou únavu z předešlého programu a věděl jsem, že nás druhý poločas čeká peklo. A taky čekalo. Domácí ve druhé půli předvedli fantastický fotbal a přehrávali nás. My však utkání měli rozhodnout daleko dříve. Šance Chytila a Drobného volaly po brance. Na druhé straně nás hodně zlobil P. Němec. Na 1:2 snižoval výborně hrající Matušík a drama bylo na světě. Když už byl Šarman v poslední minutě překonán Matušíkem, pomohla nám tyč. Následně na druhé straně postupovali sami na bránu Mlčoch a Kudlička, ani tato šance však gólem neskončila, a tak jsme srdcem ubojovali vítězství 1:2. Této výhry si nesmírně vážím, drtí nás zranění. Kádr máme momentálně tak úzký, že na hřiště musí i trenér. Kluci mají za sebou tři náročná utkání v sedmi dnech a na některých už to bylo opravdu vidět. Hráči si dnes sáhli na dno. Zápasu by zřejmě slušela remíza, protože domácí zejména ve druhém poločase prokázali kvalitu a přehrávali nás. O to více si cením našeho vítězství. Zvládli jsme tak derby doma i venku, body jsou doma a to se počítá. Pokud by Želatovice takhle hrály každý týden, tak jsem přesvědčen, že by v tabulce byly daleko výše. Tímto klukům přeji, ať se jim v závěru sezony daří. Děkuji všem, kteří náš přijeli podpořit. Nyní nás čeká lídr tabulky a zřejmě nejlepší tým soutěže - Jeseník.“