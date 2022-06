Branky: 7. Janíček, 49. Křivánek - 4. T. Vinkler, 6. M. Vinkler.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Opět náš špatný vstup do utkání, tak jako v některých zápasech v průběhu sezóny. Na soupeře jsme nachystaní, přesto mu naší nesoustředěností a lajdáctvím darujeme dva góly. Naštěstí jsme záhy snížili a dostali se zpátky do zápasu. První poločas se hrál zajímavý fotbal, který se musel líbit. Šancí jsme si vytvořili více, některé byly až k úžasu všech, co se přišli podívat na zápas, nevyužity. I soupeř měl šance převážně z brejkových situací. Navíc pro nás mohl hlavní rozhodčí písknout penaltu po kontaktu ve vápně.

Do druhé půle jsme šli s tím, že zápas otočíme. Brzy jsme vyrovnali po přímém kopu. Smazali jsme dvoubrankové manko a zápas byl stále otevřený. V 75. minutě jsme navíc neproměnili pokutový kop, když se vyznamenal hostující brankář. Poté se nám podařilo vsítit branku, ale rozhodčí ukázal na půlící čáru a záhy verdikt zrušil po údajné ruce našeho útočníka. V penaltách jsme byli šťastnější a máme dva body.

Obrali jsme dalšího soupeře z první pětky tabulky. Jsme rádi za dva body, na šance jsme si ale zasloužili vyhrát. Proti Olešnici jsme štěstí měli, dnes to za tři body nevyšlo.“

Loštice – Chválkovice 0:5

Branky: 15., 22. a 80. Toman, 17. Krieg, 53. Ciesarík.

Martin Šilberský (trenér Loštic): „V neděli jsme narazili asi na nejlepší tým, se kterým jsme se na jaře utkali. Nám se pro dnešní utkání rozpadla obrana, když chyběli Kneifel pro zranění z minulého kola a Šváb, který v internetové soutěži vyhrál lístek na zápas naší reprezentace se Španělskem.

První poločas skončil jednoznačně pro hosty v poměru 3:0, když hráči Chválkovic potrestali obrovské chyby v naší hře. Hostů bylo plné hřiště, vycházeli ze zabezpečené obrany, napadali naši rozehrávku již v samotném zárodku na naší polovině hřiště a zřejmě největší problémy našim borcům dělala rychlost hráčů soupeře. My jsme si vytvořili také několik poměrně slušných akcí ke vstřelení gólu, ale naše koncovka v tomto zápase byla mizerná.

Druhý poločas jsme byli aktivnějším týmem, ale hosté si v pohodě hlídali tříbrankové vedení a po rychlých brejcích přidali ještě dva krásné góly. My opět nic.

Soupeř zaslouženě zvítězil a nám nezbývá nic jiného než doufat, že příští víkend v derby s Lesnicí předvedeme mnohem lepší výkon a domů dovezeme alespoň nějaké body.“

