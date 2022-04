Branky: 68. Vymětal - 15. a 65. Janíček.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Potřebovali jsme získat tři body a ty nakonec vezeme domů. Chtěli jsme si pohlídat útočné hráče domácích, hlavně Fišaru. To se nám povedlo a v poločase jsme vedli 1:0. První půle byla z naší strany dobrá, mohli jsme přidat ještě dva góly, ale buď jsme minuli bránu nebo nás vychytal domácí brankář. Domácí také měli jednu až dvě šance ale obstáli jsme.

Ve druhé půli to domácí více otevřeli, chtěli vyrovnat a my jsme se více soustředili na obranu. Vedení o dvě branky přišlo z naší strany v 65 minutě. Už jsme si mysleli, že to domácí zlomí, jenže o tři minuty později snížili hlavou po standardní situaci. Závěr byl pro nás těžký, domácí kousali, ale vzadu jsme byli relativně jistí. V posledních minutách jsme nedotáhli nadějné protiútoky. Důležité vítězství je pro nás vzpruha do další práce.“

Chomoutov – Loštice 3:3, 3:4 na pen.

Branky: 36. Fulkan, 45. Vybíral, 83. Kudlička - 54. Kneifel, 65. Čulík, 90. Havelka.

Martin Šilberský (vedoucí mužstva Loštic): „Podle průběhu zápasu bereme výsledek a dva body za vítězství na penalty všemi deseti. Hosté zejména v prvním poločase spíše zápasili s menšími rozměry chomoutovského hřiště a nesmírnou bojovností domácích hráčů. Ti se po dvou povedených brejcích dostali zaslouženě do dvoubrankového vedení.

Do druhého poločasu loštický trenér přeskupil řady a hosté se začali více tlačit dopředu a byli před domácí brankou více nebezpeční, než tomu bylo v prvním dějství utkání. Po brankách Kneifela a Čulíka bylo srovnáno. Když už si někteří diváci mysleli, že utkání směřuje do penalt, tak domácí chvíli před koncem z ojedinělého útoku zvýšili na 3:2. Penalty přece jen rozhodovaly o bodu navíc, protože hosté v úplně poslední chvíli utkání kopali rohový kop, do útoku se vrhnul i gólman Kulatý, který hlavou prodloužil míč na Havelku, který se postaral o remízu 3:3. V penaltové loterii byly Loštice šťastnějším týmem a prodloužily tak svoji jarní neporazitelnost na pět utkání.“

I. A třída, skupina B

Beňov - Určice 8:2

Branky: 19., 65., 87. a 89. Machač, 12. a 14. Gréč, 32. Hrabal, 52. Tichavský - 6. Dadák, 68. Mašek.

Pavel Hošek (trenér Beňova): „ Opět jsme si nepohlídali vstup do utkání, hosté se ujali vedení v 6. minutě po neshodě v našich zadních řadách. Dokázali jsme včas zabrat a brankami J. Gréče z 12. a 14. minuty otočit vývoj utkání v náš prospěch. Hosty jsme dostali pod tlak a do konce prvního poločasu jsme přidali další dvě branky, kdy se prosadil F. Machač a J. Hrabal. O poločase jsme si tak mohli dovolit střídat a na hřiště vyslat čerstvé síly. Cíl pro druhý poločas byl zcela jasný, být aktivní, hrát rychle a jednoduše s rychlým přechodem do útoku. To nám umožnilo navýšit postupně naše vedení, když branky přidali, M. Tichavský a třikrát se trefil F. Machač. Hosté pouze kosmeticky upravili stav utkání, když v 68. minutě přidal druhou branku hostí M. Mašek. Utkání jsme zcela jasně ovládli a získali zaslouženě tři body. Všem hráčům tak patří dík za předvedený výkon.“