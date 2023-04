Hlubočky – Nové Sady B 2:3

Branky: 45. Ambrož, 61. Nguyen - 6. Kubušek, 19. Šebora, 22. Kubušek

Hlubočky: „Bohužel výsledkově, ani herně se nám první kolo nepovedlo tak, jak bychom si představovali. Naši hráči nejspíše byli myšlenkami ještě jinde a naprosto zaspali začátek zápasu. Trable začali již v 5. minutě. Jeden z hostujících hráčů si spletl sport, v souboji si s Františkem Henklem si pomohl loktem a Frantovi nezbylo nic jiného, než vystřídat a jet si pro šest stehů do nemocnice. Aby toho nebylo málo, tak za necelou minutu jsme po našem autovém vhazování poprvé inkasovali. Hosté si pak vypracovali ještě několik brankový příležitostí a jen díky Patrikovi Axmanovi jsme prohrávali ve 22. minutě pouze 0:3. Kluci z Nových Sadů nejspíše natrénovali jen na třicet minut zápasu, protože pak odpadli. Náš tým přebral iniciativu a začal se tlačit dopředu. Ještě v prvním poločase jsme se dostali do několika dobrých brankových příležitostí, ale podařilo se nám úspěšně zakončit pouze jednu. Ve 45. minutě se z hranice penalty trefil Martin Ambroz. Do šaten se šlo tedy za stavu 1:3.Ve druhém poločase jsme chtěli pokračovat v aktivní hře a skóre otočit. Hosté zalezli k vlastnímu pokutovému území a soustředili se na bránění výsledku. Celá druhá polovina zápasu se více méně dohrávala na polovině Nových Sadů, náš tým se snažil prokombinovat do šance přes zahuštěnou obranu hostů. Pro fanoušky to bylo na koukání nic moc. Navíc začalo pršet a to jim k úsměvu také nepřidalo. Důvod k radosti jsme měli v 61. minutě. Michal Nguyen si pěkně zpracoval přesnou přihrávku Michael Korec a snížil na 2:3. Sady pak začali ještě více kouskovat hru a i když byla zima a trávník byl mokrý, tak hodně polehávali. Snad nikdo z nich nenastydl. Bohužel vyrovnat se nám již nepodařilo. Šance které jsme si vytvořili buď hosté zablokovali a nebo chytil hostující brankař. Největší šanci na srovnání měl Marin Ambrož, který se po přihrávce Tomáše Režného ocitl před prázdnou bránou. Soupeř obětavým zákrokem ale jeho střelu zablokoval. První jarní zápas tak skončil pro nás nepříznivým výsledkem 2:3.“

Miroslav Lojka (trenér Nových Sadů B): „Nastoupili jsme do utkání velice dobře. Dostali jsme se ve 22. minutě do rychlého vedení 3:0 a mohli jsme přidat i další branky. Ještě deset minut jsme vše takticky zvládali, pak se nám to ale zbortilo. Domácí převzali iniciativu, přestali jsme hrát, asi jsme byli spokojeni s výsledkem. Blbý gól do šatny soupeře nastartoval. Čekal jsem, že na nás Hlubočky ve druhé půli vlétnou a zase to bude drama jako minule (remíza 3:3). Soupeř byl jasně lepší, dal kontaktní gól a jen díky skvělému výkonu gólmana Holého jsme zápas dokopali a vyhráli.“