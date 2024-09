Branky: 14. Ráček - 76. Marek.

Sestřih Čechovice - Bělotín | Video: Radomír Novák

Jakub Ráček (asistent trenéra Čechovic): „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a vytváříme si první šanci. V aktivitě pokračujeme a vytváříme si několik standardních situací. Po jedné z nich jdeme do vedení. Poté přebírá iniciativu soupeř a my se výborně posouváme a do ničeho soupeře nepouštíme. Ke konci prvního poločasu šel Racek sám na brankáře a neproměňuje. Do druhého poločasu chceme vstoupit stejně jako do prvního a být aktivní. Soupeř však zjednodušuje hru a uchyluje se k dlouhým nákopům na útočníka. Což se nám daří zvětší části ubránit. Avšak v 80. minutě po jednom nákopu si nepohlídáme odražený míč a inkasujeme.“

Přerov - Dolany 2:1

Branky: 18. Masný, 42. z pen. Kratochvíl - 83. Seibert.

David Chuda (trenér Přerova): „S velkým oddechem hodnotím tohle utkání. Nejsem schopen pochopit, co se nám ve druhé půli přihodilo, že jsme si málem pokazili vyhrané utkání. Po zápase jsme si ani moc neužili pocit vítězství, protože jsme dobře věděli, že tohle mohl být velký průšvih. Je otázka, jestli přišel strach z vítězství nebo podcenění situace. Obojí je však špatně. Dolanům patří kredit, že utkání nevzdaly a nakonec nebyly daleko bodům. V kabině jsme si důrazněji vysvětlili, že tímto směrem bychom nebyli úspěšní. Na druhou stranu si pojďme říct, kolikrát jsme hráli výborně a prohráli? Například utkání v Mohelnici byl ukázkový příklad. Dnes jsme 55 minut hráli, co jsme měli a pokud tuhle úroveň udržíme příští zápasy déle, budeme nepříjemní pro všechny soupeře. Výkonem v poslední třetině utkání jsme si však koledovali o pořádný malér. Snad nás získané body namotivují k zodpovědnější hře. Na půdě Uničova B by se nám to mohlo krutě nevyplatit.“

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „Do utkání jsme nevstoupili moc dobře, první poločas se nám nepovedl. Hráli jsme se zataženou ruční brzdou, nebyli jsme kompaktní, byli jsme daleko od sebe. Přerovští mladí kluci toho využili, měli jsme problémy s jejich rychlými brejky. Dostali jsme gól, udělali jsme zbytečnou penaltu, zlomilo nás to. O poločase jsme si řekli, že nemáme co ztratit, začali jsme hrát důrazně, více běhat a šli do toho s vervou. Ke konci zápasu se nám podařilo snížit, krásnou křižnou střelou. Domácí chodili do brejků, bylo to na hraně. V závěru ještě přišla standardka, Blaho to tam mohl trknout, ale nakonec jsme prohráli.ׅ“

Zábřeh - Rapotín 1:0

Branka: 5. Nízký.

Milan Schmidt (trenér Rapotína): „Situace je zase stejná. Po naší chybě dal soupeř z rohu gól. Potom jsme hráli, tlačili, v poslední minutě dali břevno. Předtím tam byla tyčka, do prázdné jsme se neprosadili. Neumíme dát gól. Hrajeme dobře, ale nejde nám vstřelit gól.“

Konice - Želatovice 0:4

Branka: 32. Dlouhý, 70. Zezulka, 80. z pen. Čtvrtníček, 83. Bubeník.

Petr Ullmann (trenér Konice): „Nehodnotí se mi to dobře. Vysoká porážka. První poločas jsme sehráli dobrou část. Věděli jsme o silných stránkách Želatovic, plnili jsme to, ale po odraženém míči jsme inkasovali smolný míč. Ve druhé půli jsme chtěli jít do tlaku, ale to se nám nedařilo. Želatovice si to zkušeně hlídali, potom jsme dostali dva slepené góly a ještě z frustrace asi tam byla penalta a prohra 0:4. Sedm hráčů nám chybí kvůli různým problémům, ale na to se nemůžeme vymlouvat, zkusíme přes týden potrénovat, rozebereme si zápas. Želatovicím musím pogratulovat, tým má kvalitu, jsou dlouho spolu a trenér Jemelka tam odvádí skvělou práci a soupeř byl hlavně ve druhé půli nad naše síly.“

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Jeli jsme do Konice s velkým respektem vzhledem k tomu, jak silně Konice v létě posílila. Musím říct, že jsem dnes už od rozcvičky cítil z týmu velmi dobrou atmosféru, chuť a pozitivní nastavení, což se mi v celém zápase potvrdilo. První poločas byl z naší strany dobrý, ale chyběla mi ještě větší kvalita v kombinaci. V poločase jsme si řekli, co zlepšit a kluci to do puntíku splnili. Myslím si, že druhou půli jsme byli opravdu jednoznačně lepší a zaslouženě vyhráli. Musím dnes vyzdvihnout hlavně taktickou disciplínu, kterou kluci drželi až do konce zápasu. Výhra, dobrý výkon, ale také pokora je na místě!“

Brodek u Př. - V. Bystřice 2:4

Branky: 44. Kudlička, 69. Omelka - 33. Hornich, 38. Hornich, 59. Spurný, 78. Hornich.

Zbyněk Odstrčil (trenér Brodku): „Do utkání jsme nevstoupili špatně, dá se říct, že do první obdržené branky fungovala obrana s drobnými chybami dobře. Za tuto část utkání zaslouží hráči pochvalu, i když dopředu toho nebylo mnoho. Od první obdržené branky ve 33. minutě, která padla po hrubé individuální chybě, jsme začali kupit další individuální chyby a z jedné takové lehkovážnosti jsme obdrželi ve 38. minutě opět zcela zbytečnou branku. Za stavu 0:2 jsme se chtěli před poločasem pokusit aspoň o kontaktní branku, kterou se nakonec podařilo vstřelit Honzovi Kudličkovi ve 44. minutě, a tak se šlo do šaten za stavu 1:2. Do druhého poločasu jsme pak chtěli vstoupit aktivně, změnili jsme rozestavení, ale nedařila se nám přechodová fáze, kazili jsme „jednoduché“ přihrávky při zakládání útoku a z těchto chyb pak soupeř, který měl přechodovou fázi velmi dobře zažitou, chodil do naší už ne tak dobře zkonsolidované obrany. S postupem času bylo navíc vidět, že klukům docházely síly a nepřesnosti v rozehrávce se ještě více kupily. Když pak v 59. minutě soupeř po naší další nedůslednosti v obraně zvýšil na 1:3, zdálo se, že je o osudu utkání rozhodnuto. V 69. minutě ale vykřesal jiskřičku naděje na bodový zisk Honza Omelka, který mířil z přímého kopu přesně k tyči. V 78. minutě jsme ale opět při zakládání útoku udělali chybu, následně jsme nevystoupili před pokutovým územím proti střílejícímu hráči a ten krásnou ranou překonal Maru Kročila počtvrté. Na nějaký zvrat nám už chyběly síly, a tak jsme museli zkousnout zcela zaslouženou prohru 2:4. Je třeba uznat kvality soupeře, který hrál opravdu velmi dobře. Nezbývá tedy než pogratulovat soupeři k vítězství a pro nás to znamená jediné, musíme se z chyb poučit, dál poctivě pracovat v tréninku a pokusit se bodovat v dalších utkáních."

Ladislav Onofrej (trenér Velké Bystřice): „Zápas měl dva rozdílné poločasy. První nám soupeř vzdoroval, hrál organizovaně. I dopředu byl nebezpečný. Druhý poločas už jsme měli více pod kontrolou. Potom už se ukázala kvalita na naší straně. Škoda neproměněných šancí. Mrzí mě dva zbytečné inkasované góly. Celkově jsme spokojení s body i pozicí v tabulce.“

Mohelnice - Postřelmov 2:3

Branky: 55. Lukáš, 74. Masopust - 69. Nimrichtr, 85. Janíček, 91. Nýdecký.

Zdeněk Pospíšil (trenér Postřelmova): „První poločas jsme měli spoustu šancí, které jsme neproměnili. Vítězství zcela zasloužené, i když rozhodlo, že odstoupil nejlepší střelec Mohelnice Lukáš, který dal gól a přitom se zranil. Potom se soupeř zatáhl, bránil výsledek, dvakrát vedl a bylo pro něj kruté, že jsme vyrovnávali až v 85. minutě a potom v nastavení jsme rozhodli.“

Olešnice - SK Uničov "B" 3:3

Branky: 31. Krč, 39. z pen. Heinz, 80. Čikl - 3. Trefil, 19. Kasal, 73. z pen. Kasal.

1. SK Prostějov "B" - Jeseník odloženo