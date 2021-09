"Nalejme si čistého vína, nemít v bráně rozdílového hráče, ten zápas jsme prohráli 3:1. Z naší strany to nebyl povedený zápas a tři body jsou zlaté. Pro soupeře je výsledek krutý," konstatoval po utkání litovelský trenér Jiří Kohout.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.