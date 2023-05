Na zápas si sice fanoušci obou těchto olomouckých rivalů museli počkat o něco déle, než měli původně v plánu, o to více se ale při něm činili. Při dohrávce osmnáctého kola skupiny B I. B třídy mezi Sokolem Černovír a hodolanskou Sigmou totiž vytvořili atmosféru, která není k vidění ani na většině zápasů naší nejvyšší soutěže a nejen tam. Bohužel se ale k této show už nepřidali fotbalisté, kteří sice z obou stran předvedli bojovný výkon, koření v podobě gólů ale nepřidali. A to i přesto, že v útoku hostů odehrál jeden poločas i exreprezentant a bronzový medailista z Eura 2004 v Portugalsku Marek Heinz.

Atmosféra na derby Černovír - Hodolany 8.5.2023 | Video: Deník/David Kubatík

„Kulisa byla opět fantastická, s čímž jsme samozřejmě počítali. Setkaly se totiž dva nejlepší fanouškovské tábory z širokého okolí. Škoda je jen to, že se výkony na hřišti těm jejich vůbec nevyrovnaly," říkal bezprostředně po zápase hodolanský hrající trenér, který však do zápasu nakonec nezasáhl, Milan Kovařík.

O čestný výkop se postaral legendární trenér Petr „John" Uličný a potom už začal tvrdý souboj. Nedostatek snahy se opravdu nemohl vyčíst jedinému hráči, který nastoupil na trávník. Bohužel byl ale zápas v nezvykle bouřlivém prostředí dost poznamenán taktikou.

„V podstatě nikdo neměl žádnou šanci. Bylo to totiž o tom, že nikdo nechtěl prohrát. Na jakýkoli jiný zápas bych sestavu asi postavil jinak. Navíc jsme hráli už v sobotu, což se také určitě projevilo," pokračoval hodolanský lodivod.

Zápas tak tedy nakonec skončil spravedlivou dělbou bodů po bezbrankovém výsledku. A byť byli hosté z Hodolan favority, byli spokojeni nakonec všichni. Mezi oběma kluby totiž kromě zdravé rivality panuje i přátelství a každý bod pro Slovan znamená zvýšení šance na udržení v soutěži.

„Moje situace nebyla zrovna lehká. Celou dobu jsem totiž měl vedle sebe tribunu hostů, takže i pokyny jsem musel dávat přes prostředníky," směje se domácí kouč Zdeněk Kovářík a dodává: „Jinak ale ta atmosféra byla naprosto ukázková. Takhle nějak by měl vypadat fotbal."

„Mělo to však vliv i na hráče, kteří na to nejsou úplně zvyklí a zápas jim úplně nesedl. V konečném důsledku jsme tak asi měli i více příležitostí. Jen je škoda, že jsme je nedotáhli ke gólu," dodal.

Po této remíze jsou Hodolany v tabulce se 45 body na třetím místě, když dva body ztrácí na první Slatinice a za druhými Kožušany zaostávají jen kvůli horšímu skóre. Černovír, který na jaře z šesti zápasů ještě neprohrál, je pak s 23 body devátý. Na předposlední Velký Týnec má náskok sice jen čtyřbodový, poslední Smržice jsou ale se svými třemi body přece jen někde jinde.

„Věřím, že pokud Hodolany nepostoupí a my nespadneme, tak to zopakujeme i příští rok. My ale nespadneme. Na jaře jsme ještě neprohráli a jde vidět, že se tým pomalu zvedá a už příští sezona by mohla být mnohem lepší," uzavřel Zdeněk Kovářík.

TJ Slovan Černovír - FC Sigma Hodolany 0:0

Rozhodčí: Kouřílek - Šteier, Dohnal. ŽK: Duba (ČER). Diváci: 720.

Černovír: Sedlář - Španner, Zdráhal (87. Spáčil), Géc, Vyroubal, Máčala, Švajda, Petrů, Kovář, Kalvach, Zachar (76. Novák). Trenér: Zdeněk Kovářík.

Hodolany: Zbořil - Mráček, Dočkal(78. Duba), Švancara, Dohnálek, Alka, Krajc, Konvička (46. Blažkovský), Marvan, Wenzel (68. Kaczmarczyk), Heinz (46. Košta). Trenér: Milan Kovařík.