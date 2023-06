Ve středeční dohrávce krajského přeboru vyhrál pátý Medlov na půdě šesté Lipové 3:2. Ještě pět minut před koncem přitom prohrával 1:2. V samotném závěru ale hosté utkání otočili a domácí hodně spílali sudímu. I při odchodu do šaten si rozhodčí vyslechli od domácích diváků spoustu nadávek.

FK Medlov - SK Lipová | Foto: Deník/Michal Muzikant

„Do utkání s Lipovou jsme tentokrát vstoupili dobře. Drželi jsme míč na kopačkách a vytvářeli si nadějné situace. Dlouho nám chyběla finální fáze. Gól nám tak musel darovat až soupeř, když po chybě domácího brankáře a zároveň dobrém důrazu skóroval Šimon Michalik. Bohužel, těsně před poločasem Lipová srovnala přízemní střelou zpoza vápna,“ hodnotil kapitán Medlova Zdeněk Bartoněk.

„Začátek druhého poločasu chytili lépe domácí. Trošku nás zmáčkli, což vyústilo v druhý, trošku laciný gól, kterým Lipová otočila skóre. Od té chvíle se hra přelévala ze strany na stranu bez větších šancí. Snažili jsme se o vyrovnání, ale dlouho to byla spíše taková křeč. Až v 86. protrhl trápení Patrik Kasal, když pěkně trefil přímý kop a vyrovnal na 2:2. V poslední minutě základní hrací doby pak další zvrat v utkání zařídil Michal Muzikant, když doklepl míč do prázdné branky opět po akci Kasala. Dlouhá cesta do Lipové ve středu týdne se tak vyplatila,“ popsal průběh Bartoněk.

Hodnocení domácího trenéra Pavla Růžičky se Deníku nepodařilo získat. Medlov tak navýšil svůj náskok na Lipovou tři kola před koncem na pět bodů a vrátil se do boje o třetí místo. To nyní okupuje Brodek u Přerova, s nímž se Medlov utká na domácím hřišti už v neděli v 17 hodin. „Musíme se na ně připravit, nečeká nás nic jednoduchého,“ je si vědom Bartoněk. V Brodku totiž Medlov padl 2:4. Lipová hraje s Bohuňovicemi, kde na podzim prohrála 0:1.

SK Lipová - FK Medlov 2:3 (1:1)

Branky: 45. a 61. Klimeš - 86. a 90. Kasal, 40. Michalik.

Rozhodčí: Vedral - Jelínek, Dokoupil. ŽK: Palla, Růžička (trenér) - P. Kasal. Diváci: 100.

Lipová: Holásek - Stryk, Žilka, Vyhlídal, Vykopal, Ráček, Palla (68. Šup), Kosek, Machynek, Klimeš, Bokůvka. Trenér: Pavel Růžička.

Medlov: Nesét - Srdýnko, J. Kasal, Bartoněk, Knebl, Skřebský, Michalik, P. Kasal, Kuděla (60. Mikuta), Muzikant, Šléška. Trenér: Jaroslav Rolínek.