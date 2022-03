„Z pohledu krajního obránce padl trochu netradičně. Dotahoval jsem naši útočnou akci a dostal se před šestnáctku na střed hřiště. Mara Samek mi míč připravil a já to ideálně trefil přímým nártem k tyči,“ popisoval sám střelec, který tak přispěl k výhře 4:0 nad Rapotínem.

Největší životní výhra pro dvaatřicetiletého fotbalistu přišla ale den před utkáním, kdy se mu společně s jeho manželkou narodil syn Kryštof a ve hře bylo, že by utkání vynechal.

„Varianta to byla, protože termín porodu lehce kolidoval se zápasem, ale stihli jsme to o den dříve. V porodnici jsme byli přes noc a většinu následujícího dne. Páteční předzápasový trénink jsem vynechal. Říkat ale, že jsem unavený, by nebylo v porovnání s tím, co zvládla moje žena, fér. Do utkání jsem tedy vstupoval lehce unavený a plný pozitivních emocí,“ sdělil novopečený tatínek.

I proto byl ještě raději, že se mu jako svátečnímu střelci podařilo prosadit.

„Gól patří synovi Kryštofovi a mojí úžasné manželce. Jinak je pravda, že jich moc nedávám, sem tam si branku užiju na tréninku, ale v utkání se mi to dlouho nepodařilo,“ ví Koutek.

A má pravdu, naposledy se trefil za Uničov proti Vrchovině 17. března 2019.

„Kluci asi nejprve ani nevěřili, že jsem to zakončoval já, ale o to víc emocí a radosti tam pak bylo. Gól mi moc přáli a plánovali, jak ho oslavíme. Honza Tögel mi před utkáním říkal, že mi nechá i penaltu, kdyby byla, ale já byl z narození syna v tak dobrém rozpoložení, že se mi podařilo dát jej přímo ze hry,“ zářil Koutek.

Žádná velká oslava ale neproběhla. „Hned jsem jel zase za manželkou a synem,“ potvrdil.

Teď už jen čeká, až bude lepší počasí a bude mít v hledišti dva fanoušky navíc. „Těším se, až bude tepleji, Kryštof trochu povyroste a vyrazí s manželkou na fotbal,“ vyhlíží.

A třeba se role jednou otočí a Ladislav se bude jezdit koukat na svého syna. „Budu rád, když ho fotbal bude bavit a stane se tak pokračovatelem a už čtvrtou fotbalovou generací v naší rodině. Přeji mu, aby ho fotbal naplňoval tak jako mě, jeho dědu a pradědu,“ uzavřel Ladislav Koutek.

