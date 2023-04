Neskutečný obrat Náměšti proti Chomoutovu. Ošťádal: Fišara ukázal svou velikost

Tak to se jen tak nevidí. V rámci sedmnáctého kola I. A třídy, skupiny A prohrávali fotbalisté Náměšti na Hané s posledním Chomoutovem v 86. minutě 1:3, bez jednoho vyloučeného hráče a ještě s vědomím, že neproměnili penaltu. Kdejaký fanoušek už se možná vydával na cestu domů. A pak to přišlo. Domácí borec Miroslav Fišara se trefil v 86. a pak i v 89. minutě. Bylo vyrovnáno! Ale konec to stále nebyl. Zmraženým hostům totiž ve druhé minutě nastavení přibil čtvrtý hřebíček do rakve Radim Nepožitek a překvapení bylo na světě.

SK Náměšť na Hané | Foto: Zdroj: FB SK Náměšť na Hané