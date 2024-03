Tým přebral bývalý hráč Sigmy Olomouc i Bohuňovic Radim Kopecký, který za áčko ještě před více než rokem hrával. „Ale v listopadu roku 2022 jsem si urval křižák a natrhl meniskus. Ten jsem si nechal spravit, ale na křižák jsem nešel. Řekl jsem, že končím a pak přišla nabídka na trénování. Chci klubu pomoci a předat klukům zkušenosti, tak jsem to vzal, i když nemám licenci a už jsem si myslel, že budu mít svůj klid a budu se věnovat cyklistice, rodině, práci a studiu,“ poodhalil Radim Kopecký.

V Bohuňovicích měly často problémy s tréninkovou morálkou během přípravy a nejinak tomu je i tentokrát. „Někteří kluci na to kašlou a myslí si, že budou čerpat z toho, co odehrají v přátelácích. Někteří zase přijdou sem tam na trénink, ale nepřijdou na zápas. Já je ale potřebuji vidět a zkusit je. Mrzí mě, jak k tomu přistupují, protože já jako hráč jsem se snažil být na každém tréninku, přehazoval si směny a chodil na zápasy i po noční. I když někteří patří mezi nejlepší a jsou šikovní, tak bez vytížení to nejde. Asi u mě brzy narazí, což si neuvědomují,“ říká jasně kouč.

„Nechápu, že si nejdou třikrát týdně zatrénovat, udělat žízeň a pokecat s kámoši, když mají tu možnost. Já pořád něco dělám a mám lepší fyzičku než někteří z nich. Pochopím práci, hlídání a podobně,“ dodal.

Bohuňovice absolvovaly celou zimní přípravu v domácích podmínkách na malé umělce, což tým také trošku limituje. „Nemůžeme cvičit standardky a taktiku. Tu si můžeme maximálně ukázat na tabuli, ale když člověk běhá na hřišti a posouvá se, tak to má dané v hlavě. První dvě, tři kola tak budou zaměřená na tohle. I tak ale budeme chtít vyhrát, protože body potřebujeme,“ říká Kopecký.

„Zaměřujeme se tak na herní vytrvalost. Zažil jsem si, když jsme běhali kopečky a podobně, ale herní vytížení mi dalo vždy nejvíc. Na tu taktiku a sehrání se jsme měli čtyři přáteláky, já jsem ani víc nechtěl, aby kluci nebyli přehlcení, potřebuji, aby se těšili na mistráky,“ popsal Kopecký.

Tým příliš změn nedoznal. Vyměnil pouze brankáře, když Zbyněk Telíšek zamířil do divizní Břidličné, naopak ze Šternberka přišel Martin Šimek, který naposledy působil v Litovli. „Máme v hledáčku ještě jednoho hráče ze Šternberka, ale ještě bych neříkal, kdo to je. Není rozhodnutý a kluby se musí domluvit. Je tady pak na zkoušce další z Uherského Brodu, ale asi to neklapne, protože tady jen studuje a na víkendy chce jezdit domů,“ dodal Kopecký.

Ten navíc zapojil do tréninku také hráče z béčka. „A někteří mě mile překvapili a zaslouží si být u nás a hrát,“ poodhalil.

Tým se pak nejvíc upíná k návratům. Martin Fryčák už by měl být po zranění fit, Aleš Fryčák by se pak měl připojit v průběhu jarní části sezony. „Martin je v plném tréninku, s Alšem jsem domluvený. Je po operaci kolene a připravuje se individuálně. Je to zkušený borec a sám nejlépe ví, co potřebuje. Nemyslím si, že stihne začátek, ale rozhodnutí nechám na něm, budu rád, když se připojí, protože to jsou dva nejlepší hráči a budou to dvě velké posily,“ slibuje si Kopecký.

A kdyby bylo nejhůře, tak by mohl naskočit i on sám. „S kluky normálně trénuji, nohu, kde mám urvaný křižák jsem naposiloval a zatím mi to nedělá problém. Uvidíme, kdyby nás bylo málo, tak bych byl schopný nastoupit. Ale nikam se tlačit nebudu, trenér by měl být na lavičce,“ říká jasně.

Jaké budou tedy cíle Bohuňovic? „Kladu si je vysoké. Chtěl bych, aby se kraj zachránil a zároveň, abychom se vyšplhali co nejvíce. Během podzimu jsem jako fanoušek jezdil i na nějaké venkovní zápasy a nebylo moc soupeřů, kteří by nás přejeli. Bylo to o tom, že jsme nedávali góly. Teď jsem chtěl spoléhat na jednoho mladého klučinu, ale ten mi nepřišel ani na jeden zápas. Máme ale alternativy a doufám, že se nám podaří dávat šance. Chtěl bych sázet na hrotu na zkušeného borce Martina Fryčáka, který, věřím, bude dávat góly. Je to zkušený hráč, dříč, má přehled, zakončení i hru hlavou. Střed hřiště by nám podle mě měl fungovat i bez něj,“ uzavřel Radim Kopecký.

