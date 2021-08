A hosté mohli jít hned v úvodu do vedení, ale dva jejich nájezdy zlikvidoval Kopřiva. „Podržel nás, navíc chytil ještě další gól ve druhé půli. Tahle soutěž je hodně o tom, kdo dá první gól,“ hodnotil trenér Šternberka Ivo Lošťák.

Místo Mohelnice tak udeřil domácí Šternberk. Prosadil se novic v jeho dresu Milan Novotný.

„Nemohl kvůli administrativním věcem hrát první zápas, což ho mrzelo. O to víc byl ale namotivovaný dnes a chtěl se ukázat domácím fanouškům, což podpořil brankou a výborným výkonem,“ pokračoval Lošťák.

Ten se v utkání musel obejít bez pětice zraněných hráčů. Chyběli Kryl, Zifčák, Čapek, Vašička a Smrček. „Máme marodku, která tady dva roky nebyla a musíme se s tím vypořádat,“ ví Lošťák. Bez nich sice jejich spoluhráči vedli, ale tři body byly stále daleko. Hra se přelévala z jedné strany na druhou a hrozila i Mohelnice.

„První poločas byl z naší strany dobrý, v kabině jsme si řekli, že utkání jde otočit a vyhrát a každý bod odsud bude dobrý. Chtěli jsme přidat na aktivitě, což se celkem povedlo,“ hodnotil jeden z nejzkušenějších mohelnických hráčů Jan Fišara.

Nakonec domácí uklidnil až čtvrt hodiny před koncem po standardce Samek. „Oni standardky využili, my ne, a to jsme jich měli hodně,“ litoval Fišara. „Do gólu jsme stále věřili, ale potom jsme se nechali zbytečně rozhodit rozhodčím a už nebyla ani síla na zvrat,“ dodal.

V závěru se pak utkání ještě vyhrotilo. Nejprve Knýř ostře zajel do Tögela, potom sudí přehlédl ruku ve středu pole a z následného protiútoku odpískal penaltu pro domácí, což se nelíbilo hrajícímu trenérovi hostů Romanu Kubovi.

„Neměl jsem strach, že by se to zvrhlo. Od obou týmů tam byli zkušení hráči a já své kluky vědu k maximální disciplíně, aby udrželi nervy,“ řekl k situaci Lošťák.

Penaltu pak faulovaný Tögel neproměnil a nezužitkoval ani dorážku. Mrzet jej to ale nemuselo, protože jeho tým bral tři body za výhru 2:0.

Video: Jan Tögel neproměnil pokutový kop.

Zdroj: Michal Muzikant

I přes vítězství ale našel domácí kouč některé nedostatky na hře. „Jsem ale spokojený se třemi body, protože jsme v posledních dvou sezonách v úvodu vždy zaváhali. Na nedostatcích budeme pracovat,“ přiblížil.

„Upřímně klidně řeknu, že to byl asi nejslabší Šternberk, proti jakému jsme hráli za poslední tři roky. Vždycky to byl válec, kdy nám nepůjčil balon a my jsme se bránili, tentokrát to bylo vyrovnané. Šance na remízu jsme měli,“ řekl otevřeně FIšara.

„Dlouho se nehrálo a chvilku bude trvat, než se nastartují automatismy. Sice jsme měli dobrou přípravu, ale to je úplně něco jiného než soutěž. Na klucích je vidět chuť a chodí nás na trénink plný počet. My jsme čekali, že Mohelnice bude opět nebezpečná, ale v pondělí se nikdo nebude ptát, kdo měl tři šance,“ kontroval Lošťák.

FK Šternberk - FK Mohelnice 2:0 (1:0)

Branky: 14. Novotný, 72. Samek.

Rozhodčí: Labaš - Šteier, Konečný. ŽK: Samek - Knýř, Kuba, Ryba, Vokoun. Diváci: 265.

Šternberk: Kopřiva- Sekela (67. Gábor), Drmola, Kuba M., Juřátek- Kuba D., Samek, Novotný (79. Hustý), Tögel, Odstrčil-Lošťák D. Trenér: Ivo Lošťák.

Mohelnice: Brulík - Vokoun (72. Šmirg), Kuba, Pinkava, Linhart - Srdýnko, Knýř, Fišara, Čank - Ryba (77. Pospíšil), Paulíny. Trenér: Roman Kuba.