„Poštěstilo se. Soupeř byl slabší, měl málo hráčů na střídání, ale my jsme se lépe popasovali s teplem. Vyšlo to mi to,“ odpovídal David Hornich na otázku, co na utkání a svůj počin říká.

Jeho tým vedl v utkání I. A třídy, skupiny B už po první pětačtyřicetiminutovce vysoko 11:0. On dal branek šest. „Ani si teď na všechny akce nevzpomenu. Hráli jsme hodně po křídlech a dávali míče pod sebe. Někdy jsme prošli také středem,“ vzpomínal.

Na to, jestli ale dal někdy tolik gólů, si nevzpomněl: „Možná v mládeži, ale spíše ne.“

Zápas byl ukončen po minutě druhého poločasu pro malý počet hráčů v dresu Kralic. „Řekli jsme si, že na ně naletíme, což se povedlo. Hráli jsme od začátku na sto procent. Chtěli jsme nastřílet co nejvíce branek a líto nám soupeře bylo, až když nechtěl nastoupit do druhé půle. Nikdy jsem nezažil, že by se utkání nedohrálo. Tohle byla premiéra,“ popisoval hráč, který posbíral po utkání několik gratulací.

A rádi můžou být také v kabině Velké Bystřice. „Samozřejmě mě to bude něco stát. Úplně nevím kolik, ale nějaká finanční částka tam bude. Určitě to bude dvojnásobek toho, co máme za hattrick. Kluci už si mě dobírali,“ smál se.

V první chvíli člověka napadne otázka, kolik by dal David Hornich branek, kdyby se hrálo celých devadesát minut. Ale o moc více by to nebylo. „O poločase jsme se domluvili, že půjdu v padesáté dolů. Samozřejmě nás mrzí, že se utkání nedohrálo, hlavně kvůli klukům, kteří byli nachystaní, že do utkání půjdou ze střídačky,“ sdělil Hornich.

Už v minulé sezoně zažil povedené zápasy a chtěl Velké Bystřici pomoci k postupu. To se nakonec nepovedlo a tým bral až páté místo. „Mohli jsme si za to sami přístupem, neproměňováním šancí a pak jsme se nějak pozraňovali,“ hodnotil uplynulý ročník.

On sám nastřílel 21 branek, ale s tímto počinem příliš spokojený nebyl. „Mohlo jich být dvakrát tolik a i moje neproměňování šancí bylo důvodem, proč jsme skončili až pátí. I proto teď nechci nic nechat náhodě a podcenit a snažím se ze všech situací vstřelit gól,“ hlásí třicetiletý fotbalista.

Tuto sezonu tak věří, že už posun do krajského přeboru přijde. „Určitě bychom chtěli postoupit. Máme na to lepší tým než minulý ročník, což ukázaly také výsledky v dosavadních dvou zápasech. Měli jsme také povedenou přípravu,“ prozradil.

On sám si ale žádnou střeleckou metu nedává. „Chci dát co nejvíce gólů a vyhrát každý zápas,“ uzavřel David Hornich.