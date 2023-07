Hned šest nových hráčů přivítá v přípravě trenér Otto Jáně. Z Konice se vrací brankář Michal Snášel, z Rapotína zase záložník Patrik Kolomazník. Tři borci pak dorazí z Moravské Třebové - Milan Olejník, Ondřej Kopa a Václav Novotný.

„V Moravské Třebové došlo k nějakým změnám se sponzorem, tak tyto hráče pan Charvát oslovil a oni měli zájem přijít, říká sekretář 1. FC Olešnice u Bouzova František Snášel.

Velkou posilou pak může být kanonýr Martin Bačík, který se vrací z Postřelmova, jenž postoupil do krajského přeboru. Bačík ale na jaře do zápasů nenastupoval. „Stáhli jsme si ho, protože byl náš hráč. Jestli bude hrát, to už záleží na domluvě. Je hodně pracovně vytížený a nemá čas na tréninky a podobně. Je to ale gólový fotbalista, který by nám hodně pomohl,“ je si vědom Snášel.

Prozatím jediným odchodem je Tomáš Pecháček, který zamířil do krajského přeboru do Litovle, kde trénuje Ladislav Gallo, se kterým se moc dobře zná právě ze společného působení v Olešnici. Potom je otázka, co brankář Lukáš Vykydal.

„Uvidíme, jak se rozhodne. Má jít na operaci. Jinak jsme ale kádr uzavřeli. Máme osmnáct hráčů a nic v jednání nemáme,“ objasnil Snášel.

Pro Olešnici je klíčové, že udržela Marka Šichora, kterého kouč Otto Jáně posunul do vyšší pozice a borec se zkušenostmi z nejvyšší soutěže, kde hrál za Baník Ostrava, se odvděčil několika brankami.

„Je důležité že je tady. Je to klíčový hráč, který stmeluje kolektiv, učí mladé a je to vůdčí typ. Jsme za něj rádi a on je tady také rád. Jezdí sem s celou rodinou a myslím, že to je ku prospěchu pro obě strany,“ říká Snášel.

Vzhledem k posílení pak bude mít Olešnice také vysoké ambice. „Chtěli bychom postoupit. Kvůli tomu jsme přivedli takové hráče, takže se o posun výš pokusíme,“ uzavřel odhodlaně František Snášel.

