FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

V přípravě se tým Petra Gottwalda snažil na těchto aspektech pracovat. „Jako každý rok jsem s přípravou spokojený, chodí dostatek hráčů a nemáme zraněné. Jen tam byly nějaké chřipky, jinak ale mám k dispozici třikrát v týdnu deset až šestnáct hráčů a i na zápasy jsem měl vždy dostatek,“ pochvaluje si kouč.

Jeho tým v přípravě prohrál v Rousínově 0:4, porazil Otaslavice 3:2, remizoval s Lutínem 4:4 a porazil Pivín 3:0.

„Úvodní duel byl spíše remízový, ale nedávali jsme góly. Byl jsem překvapený, že jsme s Rousínovem herně drželi krok, protože v létě nás vyškolili. Teď jsme dostali góly po hrubkách a já jsem ještě improvizoval na postech a zkoušel různé varianty. Proti Otaslavicím jsem byl rád za hodně hráčů, mohl jsem střídat, měnit posty a systémy. Byli jsme ale málo produktivní, měli jsme vyhrát vyšším rozdílem. Celkově pracujeme na defenzivě a proti Pivínu jsme konečně udrželi nulu, ale opět jsme měli vyhrát vyšším rozdílem, zahodili jsme penaltu, přečíslení, byly tam tyčky, břevna. Celkově se ale teď nedívám na výsledky, ale na kvalitu a nasazení,“ hodnotil Gottwald.

Tomu z podzimního kádru nikdo neodešel, naopak tým hlásí tři posily. „Už minulý rok začal vyšlý dorostenec Tomáš Gottwald, ale potom se začal věnovat spíše cyklistice. Pochopil ale, že mu fotbal chybí a je to srdcovka, takže se vrátil. Šanci v útoku vzal za pačesy, je stabilním článkem sestavy a jsem za něj rád, protože útočník nám chyběl. Pomůže nám vstřelenými góly i asistencemi. Ofenziva s ním bude daleko lepší,“ slibuje si trenér.

Postřelmov dotahuje dvě posily i gólmana. Mění styl hry, chce být ofenzivnější

Kromě toho se do týmu vrátil Martin Grulich, který s Určicemi absolvoval již cestu I. A třídou za postupem. „Pak si ale myslel, že by na to neměl, tak naskakoval za béčko. Také mu to ale chybělo, je to klasický levák, obránce, který mi rovněž chyběl,“ říká Gottwald.

Poslední posilou by pak měl být krajní záložník či obránce Radek Maňák z Otaslavic. „Absolvoval s námi několik příprav, chce s námi trénovat, ale vždy se vracel do Otaslavic. Teď už jej ale uděláme,“ komentoval padesátiletý lodivod.

„Nabídky na naše hráče nějaké byly, ale pro jaro jsme nikoho nepouštěli ani na zkoušku. Následující půlka sezony je pro nás důležitá a je priorita, abychom se zachránili. Rozdíly v tabulce jsou nepatrné,“ dodal.

A i přes nepovedený podzim zůstává Petr Gottwald optimistou. „I na podzim jsem byl přesvědčený, že bychom měli záchranu zvládnout. Většina hráčů se ale vyšší soutěž, která je rychlejší, agresivnější a kvalitnější, učila. Budeme chtít do jara vstoupit daleko lépe a o záchranu strach já ani hráči nemáme,“ uzavřel ambiciózně Petr Gottwald.