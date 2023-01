„S bodovým ziskem jsme maximálně spokojeni. Kdyby nám to někdo nabídl před sezonou, brali bychom to všemi deseti. Vždyť minule jsme jich měli po podzimu jenom jedenáct," pochvaluje si náměšťský lodivod a bývalý hráč olomoucké Sigmy Jiří Navrátil.

„Co se pak týče výkonu, tak si myslím, že jsme předvedli naše maximum. Přece jen hráčů zase tolik není a kolikrát jsme na lavičce museli sedět i já a vedoucí mužstva. Holt na vesnici mají hráči i jiné problémy, než jenom fotbal," dodal.

Naše opravdová osobnost

Velikou zásluhu na tom, kde se tým z obce čítající pouhých 2161 obyvatel aktuálně nachází, má bezesporu tamní stálice a nejlepší střelec nejen klubu, ale i celé soutěže - dvacetigólový Miroslav Fišara. „Vděčíme mu za mnohé. Je to naše opravdová osobnost. Na druhou stranu by to ale nezvládl bez kvalitní zálohy," říká kouč Náměšťa.

„Další výraznou osobou je i Láďa Zajíček. I přes to, že má už 40 let, je jeho fyzická kondice neskutečná. Svou energií a vitalitou dokáže zbláznit všechny hráče na hřišti a žádný balon není předem ztracen. Jak už jsem ale naznačil, je to ve výsledku zásluha celého kolektivu," doplnil.

Mrzí mě to dodnes

Ač mají jeho svěřenci za sebou skutečně skvělý podzim, nějaké kaňky se na něm přece jen najít dají. A některé jsou i velice kuriózní a ne zrovna úplně běžné. „Velkým rozčarováním byl zápas v Plumlově, ve kterém jsme vedli dvacet minut před koncem 5:2 a nakonec prohráli 5:6. To mě opravdu mrzí dodnes. A věřím, že i hráče," krčí rameny.

A jelikož už je zimním radovánkám skutečně konec a máme tady znovu další rok, hlásí se o slovo i všeobecně neoblíbená zimní příprava.

„Začneme v půlce ledna a druhý týden v únoru vyrazíme na soustředění do Beskyd. Jinak budeme mít dvakrát týdně trénink na umělce a do toho odehrajeme i nějaká přátelská utkání. Máme výhodu umělého osvětlení, takže si hráči nemusí brát zbytečně volno v práci," pochvaluje si.

A jak to vypadá s možnými změnami v kádru? „Něco máme vyhlédnuto. Potřebovali bychom stopera, ale uvidíme, jak to dopadne. Přemlouval jsem i Romana Hubníka, ale ten šel nakonec do Chválkovic. Škoda," vysvětluje Jiří Navrátil a na závěr dodává: „Na jaře chceme udělat alespoň sedmatřicet bodů. Potom budeme spokojeni. Hlavně nechceme moc prohrávat, protože fotbal hrajeme hlavně pro radost."