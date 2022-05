„Chodili jsme si spolu zakopat poměrně často. Na rozdíl od dnešní doby, kdy mají děti k dispozici playstationy a podobné vymoženosti, jsme my měli jenom balon a hokejky. To se tady valilo opravdu ve velkém,“ pokračuje.

A jak Marek v mládí snášel úspěch svého bratra? „Vůbec jsem na něj nežárlil. Naopak. Byl jsem na něj hrdý. Ve třiadvaceti letech se dostal do zahraničí, což je sen každého fotbalisty. A pak už pokračoval mílovými kroky vpřed, až se z něj stal dokonce reprezentant. Co víc si může brácha přát?“ říká hrdě.

Jak už bylo zmíněno, David Rozehnal přestoupil ve svých pouhých třiadvaceti letech do belgických Brugg a potom už jen stoupal výš a výš. Jak jeho nepřítomnost vnímal Marek společně se zbytkem rodiny? „Bylo to bez něj takové smutné. Do té doby jsme byli zvyklí, že se o víkendech celá rodina sešla. Najednou už byl ten život bez něj trochu jiný,“ přiznává.

Odloučení od rodiny však nebylo úplné. „Občas jsme za ním zajeli, on nám sehnal lístky a bylo to fajn. Párkrát nás pozval i k prohlídce tréninkového centra, což běžný člověk určitě vidět nemůže,“ říká a ještě k tomu dodává: „Později už to samozřejmě nebylo tak jednoduché. Začal jsem pracovat a byl jsem limitován i rodinou, takže jsme jezdívali méně často, ale třeba už na dva, tři dny. Začínali jsme to prostě pojímat jako takový výlet.“

Nyní už ale David svou bohatou profesionální kariéru ukončil, a tak je znovu celá rodina Rozehnalů pohromadě. Oba bratři navíc válejí v Kožušanech. Týmu, kde to pro ně kdysi všechno začalo.

„Nemusel jsem ho k tomu ani přemlouvat. Jeho srdíčko vždycky patřilo Kožušanům. Navíc jsme byli domluvení na tom, že si spolu ještě někdy zahrajeme v jednom dresu,“ konstatuje spokojeně. „Navíc tady i nadále pokračujeme v trénování mládeže, což je pro nás hlavní prioritou. Bohužel, jak už jsem říkal, je to kvůli všem možným technologiím těžší a těžší,“ dodává.

A je nutno na závěr dodat, že se v rozběhnuté sezoně zatím Kožušanům poměrně daří. V I. B třídě skupiny B jim po odehraných 22 kolech patří třetí místo. Po prohře s vedoucí Velkou Bystřicí už ale pomalu ztrácí naději na postup, kterou si mohli udržovat ještě nedávno.

„Naším hlavním cílem finanční zabezpečení oddílu a jak už jsem říkal, i vychovávání mládeže. Když se vám daří tohle, klub nikdy nezanikne. Vždy v něm totiž bude někdo, kdo za něj bude hrát,“ uzavřel Marek Rozehnal.