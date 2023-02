„Pokukoval jsem po vyšších příčkách, ale bohužel nás dost brzdila zranění a asi čtyři udělené červené karty. Vymlouvat se na to ale nedá. Možná jsme tak trošku žili z toho, že nám to na jaře šlo a teď už to půjde samo. Spokojen tedy příliš nejsem," pokyvuje hlavou hněvotínský kouč Michal Barčík.

„Neměli jsme najednou takovou kvalitu a byli z toho trochu frustrovaní. Většina karet vycházela z řečí," pozastavil se ještě u nezvykle velkého počtu trestů.

Zvole mě straší ještě dnes

Z dosavadních čtrnácti zápasů vyhráli jeho svěřenci osmkrát, dvakrát remizovali a čtyřikrát odešli poraženi. Nasbírali tak 26 bodů a z pátého místa ztrácí bod na šternberské béčko a pět bodů na třetí Slatinice, zatímco na šesté Doloplazy mají náskok tříbodový.

Bodů však dle šéfa hněvotínské střídačky mohlo být klidně o něco více. „Mnohem lépe jsme to měli zvládnout hlavně v pátém kole ve Zvoli. Soupeř do té doby neměl ani bod a my tam remizovali 1:1. To je, dá se říci, takový strašák, který se mi zjevuje ještě teď," říká s hořkým smíchem.

„V prvním kole jsme pak vedli třikrát v Hodolanech, takže se to jistě dalo také zvládnout lépe. Ty ale na druhou stranu svou kvalitu rozhodně mají," dodává.

I přes tyto výše zmíněné komplikace má Hněvotín stále poměrně vysoké ambice. Kdo jsou hráči, kteří by je k nim měli přivést? „Určitě to jsou Honza Janošťák a Michal Kovář. To jsou tahouni, od kterých si může každý něco vzít. Pak máme mladé bojovné hráče, jako například bratry Holuby nebo Péťu Marka. Ti když na hřišti chybí, je to znát. Dále pak nesmím zapomenout na Lukáše Dardu v bráně," vyjmenovává.

V přípravě budu náročnější

A tak jako všude jinde, i na hřišti obce se zhruba 1800 obyvateli již začala zimní příprava naplno. „Začali jsme 23. ledna a trénujeme dvakrát týdně. Brzy už to bude třikrát. A jelikož jsme si to s hráči vyzkoušeli už minulý rok, měl by její průběh zůstat zhruba stejný. Samozřejmě ale budu na ně letos o něco náročnější, protože po podzimu máme co odčiňovat," vysvětluje.

„Plánujeme také odehrát čtyři přáteláky. Začneme s Horkou a dále budeme pokračovat s Pivínem, Chválkovicemi a generálku odehrajeme týden před začátkem jara proti Kralicím," doplnil.

Ptají se jen kolik dostanou

Jarní část začne Hněvotín v neděli 2. dubna proti předposlednímu Velkému Týnci. A jak to tak vypadá, jejich sestava by se příliš neměla lišit od té, se kterou na podzim proti stejnému soupeři zvítězil 4:1. Žádné změny v kádru totiž zatím na obzoru nejsou.

„Člověk by sháněl, ale mladým se moc nechce. Oni se dneska nejdříve zeptají, kolik dostanou a potom teprve, co je to vůbec za klub. Do I. B třídy se navíc nikdo příliš nehrne. Takže omladit bychom sice chtěli, ale nic moc se nerýsuje. Trénuje s námi navíc jen David Košůtek z béčka Nových Sadů. Jinak nejspíš zůstaneme na svém," popisuje Michal Barčík.

„Na jaře budeme chtít potrápit vrch. Aby se mohlo alespoň říct, že jsme s těmi celky odehráli vyrovnané zápasy. Co se pak týče umístění, určitě bych nechtěl opustit první pětku. Na to ale budeme muset zapracovat na koncovce, ta nás zatím dost trápila," uzavřel.