„Věděl jsem, v jakém rozpoložení tým je a jakou má kvalitu. Když dáte za patnáct zápasů deset gólů, tak to není úplně ideální a je zřejmé, že vám kvalita směrem dopředu chybí a nejsou tam kluci, kteří by byli rozdíloví,“ je si vědom Petr Uvízl, který je v Tatranu domluvený na půl roku, jelikož kouč Ladislav Gallo je pracovně mimo.

A se zlepšením útoku to na první pohled nevypadá optimisticky ani směrem do budoucna. Žádná ofenzivní posila totiž nedorazila, navíc do Rakouska odešel do té doby litovelský útočník číslo jedna Daniel Smrček. Kromě něj tým opustil také brankář Martin Šimek, který posílil konkurenční Bohuňovice, jenž nasbíraly stejně bodů jako Litovel.

„Místo toho, abychom posílili, tak ještě někteří odešli,“ lituje Uvízl. Ten by měl zájem o Pavla Nováka z Libavé, jenže ani tam se zatím přestup nepodařilo dotáhnout do konce. „Já bych o něj zájem měl, je to stoper, šikovný fotbalista, dobrý kluk. Je na vedení, aby to vyřešilo,“ řekl trenér.

„Když mě Litovel oslovila s nabídkou, tak jsem dostal i nějaký papír, kde byla napsaná jména, kdo by měl přijít. Byli osloveni, ale nikdo se nedotáhl,“ dodal.

Ten tak bude sázet hlavně na kluky z Litovle a také na mládí. „Museli jsme to doplnit o nadějné dorostence a je potřeba s nimi pracovat. Jsou domácí a mají chuť hrát. Cítím, že by se klub měl vydat touto cestou a je mým cílem je zapojit a dát jim šanci, aby hráli a vyzkoušeli si krajský přebor,“ sdělil Uvízl.

Samozřejmostí je pak také sportovní cíl. „Každý se chce zachránit a jiné to není ani u nás,“ potvrdil.

Ten zamířil do Litovle po pauze od trénování. Předtím vedl například Haňovice, Příkazy, Medlov či Hněvotín. „Lákali mě do Litovle už před dvěma lety, ale tehdy jsem neměl čas. Slíbil jsem, že až bude a bude potřeba, tak pomůžu. Teď jsem kývl, že to zkusím. Mám k Litovli nějaký vztah. Po konci v uničovské kopané jsem tady také něco odehrál,“ přiblížil.

Po sedmnácti kolech je Litovel stále poslední. Má ale stejně bodů jako patnácté Určice a čtrnýcté Bohuňovice.