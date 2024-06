Sportovní redaktor Michal Muzikant pro Deník píše od roku 2016, má ale také bohatý fotbalový životopis. Kdysi byl nejlepším střelcem dorostenecké divize, zahrál si i třetí ligu, avšak až nyní ve svých 27 letech oslavil největší úspěch kariéry. S Medlovem ovládl krajský přebor, na což navázal i velkým profesním milníkem – pracovně coby akreditovaný novinář informuje čtenáře o českém týmu na Euru. A to přímo z centra dění.

Medlov slaví | Video: Michal Muzikant

Tam se přesunul de facto rovnou z titulových oslav s Medlovem. Ty nemohly závěrečnou zavést jinam než do olomouckého klubu Belmondo, kde z pochopitelných důvodů slaví závěr sezony většina celků v regionu.

Jarní premiéra fotbalového krajského přeboru FC Želatovice - FK Medlov (0:5). Michal MuzikantZdroj: Deník/Ivan Němeček„Pod tričkama vítězů krajského přeboru jsme ještě měli dres, někteří dokonce ten, ve kterém hráli s mistrovským potem. Sundávala se trička, točili jsme s nimi nad hlavami,“ práskl s tím, že největším tahounem oslav byl levý wingbek Radovan Skřebský. „Je to takový náš Grealish s fantastickou zasekávačkou,“ pousmál se Michal Muzikant.

Zdroj: Youtube

Pohár nevydržel, psal i Jemelka

Do reprezentační aférou proslaveného podniku už s hráči z Medlova necestoval mistrovský pohár. „Vydržel nám asi tři hodiny. Ne že by nám spadl, ale jak jsme s ním skákali, prostě se vrch asi nějak ulomil. Musíme ho opravit a vystavit,“ prozradil.

Dle vskutku důvěryhodných informací Deníku medlovské oslavy trvaly další dva dny. Minimálně tedy pro některé. Všiml si toho i ligový kamarád Michala Muzikanta z rodného Uničova Václav Jemelka. „Psal mi. Prý to slavíme jako postup do Ligy mistrů. S klukama jsme se shodli, že pro nás to taková Liga mistrů je,“ přiznal zkušený ofenzivní univerzál, který působil i v divizním Šumperku.

Do divize ovšem vedení klubu postoupit nechtělo, a tak Medlov bude patřit mezi favority krajského přeboru i v další sezoně. Titul je pro vesnici u Uničova maximem a vlastně i velkou senzací.

„Vybojovali jsme pohár i pro našeho předsedu, který má za sebou několik životních zkoušek. Fotbal je pro něj důležitý a bylo fajn vidět, jak je šťastný a má velkou radost,“ zmínil Michal Muzikant další aspekt velkých medlovských oslav.

Dva roky bez fotbalu. Navrátilec Pospíšil trefil Medlovu důležitou výhru

Zpátky do práce

Michal musel rychle přepnout zpět do pracovního módu. Už v úterý nechyběl v Lipsku na úvodním utkání české reprezentace na Euru proti Portugalsku.

„Určitě je to pro mě zatím pracovně největší věc. Začalo to Ligou národů ve Španělsku a Portugalsku. Chtěl jsem moc vidět Ronalda a po domluvě se šéfem mě tam poslali. Tím se to nastartovalo. Byl jsem s reprezentací už i v Polsku nebo Norsku,“ vyjmenoval své „deníkovské“ pracovní cesty.

Sportovní redaktor Deníku Michal Muzikant ovládl s Medlovem krajský přebor. Po oslavách se přesunul na Euro.Zdroj: se svolením M. MuzikantaTeď už jde o rutinu, ze začátku však i o splněný sen. „Pro člověka je to až zvláštní. Normálně se k takovým hráčům nedostane. Takto s nimi létáme stejným letadlem, potkáváme se na letišti, v útrobách stadionů. U všeho jste blízko, je to něco jiného. Jste všeho součástí, jen z druhé strany,“ popsal sporťák, který píše také o olomoucké Sigmě, s níž pravidelně létá na soustředění na Maltě.

Jak už naznačil, jeho idolem je od mládí Cristiano Ronaldo. Ten i ve svých 39 letech sklidil za výkon proti Česku obdiv. Za chování na hřišti však nikoliv.

„I mě trošku naštval. Ale dokážu ho pochopit. Sám fotbal hraju, možná je to nesportovní, když zapumpoval směrem na Staňka, ale tyhle emoce na hřišti jsou a já to dokážu pochopit,“ řekl Michal Muzikant.

Další sen? Mistrovství světa v Americe. A možná i obhajoba titulu s Medlovem nejen pro předsedu Květoslava Nováka. „A ostatní v medlovské fotbalové rodině, kteří nás podporují a klub by bez nich nemohl fungovat,“ uzavřel.