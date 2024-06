Jako Lafata

„První dva góly padly ve stylu Lafaty doklepávání před gólmanem, třetí byl po skvělém centru z rohu hlavičkou,“ popisoval své trefy. Kdy dal hattrick naposledy? Už to údajně nějaký pátek bude, ale povedlo se mu to v dresu Paseky v nižší soutěži.

„Měl jsem velkou radost, v zimní přípravě mi to střílelo, takže jsem si to chtěl přenést i do sezony,“ byl spokojený. Hlavně díky němu Paseka po dvou porážkách zabrala a Plumlov porazila 3:2.

Jelikož pokladník na utkání chyběl, Martinák prozatím neví, kolik jej tento počin bude stát. Nicméně v posledních dvou kolech se Paseka pokusí ukořistit druhou příčku a hrdina z posledního střetnutí se pokusí zařídit body dalšími brankami. Momentálně je druhým nejlepším střelcem týmu.

„Mohl jsem jich mít na kontě i teď už víc, ale i tak jsem spokojený. Z týmového pohledu jsme spokojeni, že hrajeme o druhé místo. To se u nás ještě nestalo,“ prozradil Martinák.

Na postup do krajského přeboru to však kvůli dominanci Olešnice nevyjde. „Ani nevím, jestli by to bylo v našich silách. To vidí vedení. Samozřejmě zahrát si jej u nás na vesnici by bylo super,“ řekl k ambicím.

On sám strávil v mládeži pár sezon v Opavě. „Vzpomínám na to rád, byly to fajn roky, měli jsme dobrou partu a je fajn vidět některé tehdejší spoluhráče hrát nejvyšší ligu. Já jsem to potom zkusil ještě v Uničově, kde to ale nevyšlo a šel jsem do Paseky. Od té doby další nabídka nepřišla. Sám jsem se nikdy nikam netlačil a asi ani neměl ambici,“ vzpomínal.

Postupně se tak přesunul z brány přes obranu až do útoku. „Vždycky mě to bavilo ve hře. Začal jsem na sobě makat a když přišla možnost, tak jsem se posunul do pole. Do útoku jsem se dostal náhodou. Dříve mě trenér využíval na pravé obraně kvůli dobré fyzičce, pak ale pár hráčů odešlo a bylo potřeba to změnit,“ přiblížil Martinák.

Občas se však musí vrátit mezi tři tyče a obléct rukavice, když zrovna jednička Paseky František Masařík z různých důvodů chybí. „Když je potřeba, zaskočím, ale letos jsem ještě nechytal a se svojí pozicí jsem spokojený,“ uzavřel Michal Martinák.