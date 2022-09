Tři góly Alka ještě na hřišti oslavil vychlazeným pivečkem. A ne jedním. „Já mám výbornou manželku, která mi po zápase hned nachystá dvě, samozřejmě, vždycky je žízeň,“ usmíval se nedělní hrdina střetnutí.

Jeho tým zvítězil jasně 5:2, přestože v první půli prohrával po gólu Kalvacha. Tomáš Alka srovnával ve 30. minutě a za stavu 1:1 se také šlo do šaten.

„Do utkání jsme nevstoupili tak, jak jsme si řekli. Byl to jeden z našich nejhorších poločasů. Ve finále jsme to ale zvládli a ukázali sílu,“ pochvaloval si Marek Heinz, který však se svým výkonem hlavně v první půli spokojen nebyl.

Jak přiznal, o den dříve si totiž zahrál na exhibici ve Velké Polomi. „To bych neměl říkat, slavili tam sedmdesát let fotbalu,“ smál se slavný olomoucký rodák. „Trošku to bylo cítit. Moc jsem se nedostal do hry. Jsou zápasy, kdy mám spousty balonů a rychleji se dostanu do tempa. Naštěstí to pak vyšlo, tři body jsou zasloužené,“ dodal Heinz.

Na české poměry nevídané

Hodolany po změně stran ukázaly převahu, soupeři nasázely čtyři góly a mohlo se slavit. Celkově však utkání bylo hlavně oslavou fotbalu jako takového. A černovírští fanoušci přes prohru předvedli fantastickou děkovačku. Celé derby se i mezi oběma kotly neslo v přátelském duchu.

„Podívejte se na to. To je prostě pecka. Na české poměry je to na téhle úrovni nevídané. Úžasné. Spousta lidí se tady mezi sebou zná, takhle to má na fotbale vypadat,“ žasl i Marek Heinz.

„Jsem nadšený, je to něco neskutečného, co Hodolany a Černovír předvedly. Toto nemáme ani v lize, troufám si říct. Jsem nadšený, i když mě mrzí, že jsem dostal dva góly,“ přidal svůj pohled domácí gólman Jiří Zbořil přezdívaný „novosadský Buffon“.

Černovír se chtěl „zbláznit“

Tohle městské derby se mohlo díky postupu Hodolan z okresního přeboru konečně odehrát a očekávání splnilo na jedničku. Dle zápisu jej vidělo 670 lidí, odhadem jich ale na stadionu v městské části Olomouce bylo o dost více.

„Kluci byli strašně rádi, že Hodolany postoupily k nám do skupiny. Na tento zápas se všichni těšili. V minulosti tam byla i nějaká družstva a jsem rád, že na to i fanoušci navázali,“ ohlížel se také trenér Černovíru Zdeněk Kovářík.

„Chtěli jsme se poučit z chyb z předešlých zápasů, leží na nás malá deka. Mysleli jsme, že derby nám pomůže, že by se mladí kluci mohli trošku zbláznit z té atmosféry. Ale nebyli jsme dobří,“ uznal závěrem hostující lodivod.

Za malý úspěch tak může považovat alespoň fakt, že jeho svěřenci uhlídali hvězdného Marka Heinze.

„Věděli jsme, že je dobrý na míči, ale už nemá tu fyzičku. Snažili jsme se ho samozřejmě dostupovat, ale když jsme dostali dva rychlé góly, museli jsme to přeskládat. Už to pak nešlo a Mara prokázal, že ta kvalita tam pořád je,“ narážel Zdeněk Kovářík na Heinzovu gólovou asistenci.

Černovír tak na první body musí nadále čekat, Hodolany už v pěti zápasech vyválčily osm bodů a okupují sedmé místo tabulky.

FC Sigma Hodolany - TJ Slovan Černovír 5:2 (1:1)

Branky: 30., 54. a 75. Alka, 61. Šrom, 69. Košta - 15. Kalvach, 87. Čebiš.

Rozhodčí: Borovička - Valouch, Břečka. ŽK: Blažkovský, Mráček, Sládek, Košta - Hůlek, Perič. Diváci: 670.

Hodolany: Zbořil – Košta, Alka, Sládek (46. Dohnálek) , Švancara, Dočkal (81. Pospíšil), Fiala (46. Šrom), Blažkovský (70. Kaczmarczyk), Nestrojil (86. Kovařík), Heinz, Mráček. Trenér: Milan Kovařík.

Černovír: Sedlář – Zdráhal, Vyroubal, Žvátora, Baláž (80. Zatloukal), Petrů, Pulkert, Máčala (80. Čebiš), Kalvach (80. Lutonský), Hůlek (66. Charykov), Perič (85. Novák). Trenér: Zdeněk Kovářík.