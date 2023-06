Dlouho držely oba týmy bezbrankový stav. Ten ale ještě v první polovině zlomil teprve sedmnáctiletý Tomáš Knebl. Na levé straně obešel jednoho protihráče, následně druhého a dostal se až do vápna, kde z nulového úhlu trefil přesně na zadní tyč.

„Před prvním gólem se mi moc nedařilo, takže mi velmi pomohl do celého zápasu. Ani na to sólo jsem si moc nevěřil, ale začalo u střídaček a kluci na ní mě motivovali, abych šel sám,“ popisoval Tomáš Knebl.

Ve druhé polovině pak zvyšoval na 3:0, když z voleje nekompromisně uklidil centr. A v samotném závěru mu spoluhráči přenechali pokutový kop, který proměnil a zkompletoval tak premiérový hattrick mezi muži posledním gólem utkání.

„Byly to fantastické pocity. Dlouho jsem čekal na další vstřelený gól a přišly hned tři. Na penaltu už jsem si pak věřil a byl jsem nadšený, že mi ji spoluhráči nechali,“ usmíval se Knebl.

O to víc mohl slavit po utkání, jelikož měl tým závěrečnou. „Byla díky tomu mnohem lepší,“ potvrdil, ač musel přispět do kasy: „Něco mě to stálo.“

O den později v neděli se pak rozhodlo, že Medlov zakončí sezonu na třetím místě krajského přeboru. „Je to skvělé umístění, které mě těší o to více, že jsem mohl nastupovat v základní sestavě,“ je spokojený fotbalista, který je věkem ještě dorostenec a je kmenovým hráčem třetiligového Uničova.

K bronzové příčce pomohl z wingbeka pěti brankami. „Pro mě to byla jedna z nejlepších sezon a užil jsem si ji se skvělou partou. V té následující bych na to chtěl navázat a hlavně opět odehrát co nejvíce minut,“ uzavřel Tomáš Knebl.